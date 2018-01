Costa adia decisão sobre fim do mandato da PGR

O Governo queria discutir as prioridades políticas para 2018, mas o debate quinzenal acabou por ficar marcado pela polémica em torno do fim do mandato da Procuradora-Geral da República (PGR), Joana Marques Vidal. Costa até concordou com Francisca Van Dunem, que de manhã tinha admitido que o mandato não é renovável – terminando assim em Outubro –, mas não ficou satisfeito com a antecipação de um debate que o próprio tem de ter com o Presidente da República. Não é conhecida a posição de Marcelo Rebelo de Sousa sobre o assunto, mas o chefe de Estado era o líder do PSD quando socialistas e sociais-democratas assinaram a revisão constitucional de 1997 onde não foi imposto um limite de mandatos ao Ministério Público.



A escolha da PGR decorre de um diálogo entre o Governo e o Presidente da República e, por isso, "nunca direi nada em público sobre o futuro sem falar antes com o Presidente da República", disse António Costa, no Parlamento, acrescentando que a posição assumida pela ministra da Justiça "era a sua opinião jurídica e pessoal". O primeiro-ministro admitiu que tenderá a "dizer que a interpretação da ministra está correcta", mas acrescentou que é "prematuro" falar sobre o assunto.



De manhã, em entrevista à TSF, Francisca Van Dunem deixou a porta aberta à substituição da PGR, ao defender que na sua interpretação jurídica da Constituição o mandato não é renovável.



Mas à tarde, no plenário, e com Costa ali, o PSD pediu ao primeiro-ministro que validasse aquela leitura. Foi nessa altura que o chefe do Executivo deixou todas as possibilidades em aberto, mas argumentou que também está inclinado a considerar que o mandato não pode ser prolongado.



Hugo Soares, o líder da bancada parlamentar social-democrata, que levou o tema para o hemiciclo, socorreu-se da revisão constitucional de 1997, assinada entre PS e PSD, para defender que o mandato pode ser renovado. No acordo que, no seu ponto 5, se refere às "Reformas em matéria de Justiça" lê-se que ambos os partidos "acordam na definição dos mandatos dos altos cargos de juiz do Tribunal Constitucional – nove anos, não renováveis –, Procurador-Geral da República – seis anos, sem limite de renovação –, presidente do Tribunal de Contas – quatro anos, sem limite de renovação", como citava ontem o Público. O jornal do grupo Sonae citava ainda Jorge Lacão, na altura líder parlamentar do PS, a dizer que a "Constituição não impede que haja possibilidade de renovação, o que exige é que, se tal acontecer, seja sempre através de uma nova decisão por parte de quem tem competência para o efeito, o Governo e o Presidente da República". Esta não parece ser, porém, uma posição consensual. "Para mim, não há qualquer dúvida de que o mandato é só um, independentemente de quem está no cargo", disse António Ventinhas, presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, citado pelo Eco.



O debate quinzenal foi ainda marcado por uma improvável união entre CDS e Bloco de Esquerda que concentraram parte das suas perguntas ao Governo no funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. A líder do Bloco de Esquerda acusou esta terça-feira o Governo de ter gasto menos 385 milhões de euros no ano passado, uma despesa que poderia ser feita - nomeadamente na saúde - sem que a meta do défice fixada com Bruxelas ficasse em causa. António Costa rejeitou que um défice abaixo do previsto tenha comprometido a aposta no SNS. "Conseguimos [um défice mais baixo] apesar do aumento da despesa da saúde em 5,5%", disse. E a seguir foi a vez de Cristas. "Há tudo mais, mais, mais, mais, mais e a saúde está menos, menos, menos, menos, menos", disse a líder centrista, atirando que "não é por acaso que o CDS fala disto e o Bloco também".





