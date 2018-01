António Costa lembrou ainda que o ano passado ficou também marcado pelo crescimento sustentado "fortemente" assente no crescimento do investimento e do investimento privado e pelo aumento das exportações, o que significa que a economia portuguesa tem hoje um "novo paradigma" que tem assentado na capacidade competitiva internacional do país.



"E isto num contexto onde, simultaneamente, foi possível prosseguir a trajectória de redução do défice público e de forte redução da dívida pública que, desde Outubro, como estava previsto, inverteu uma tendência de crescimento que vinha de há vários anos.



Por isso, acrescentou, é necessário olhar para este ano sabendo como é que se pode sustentar esta dinâmica de crescimento, de criação de emprego e de boa condição das finanças públicas.



Costa caracterizou ainda o ano transacto como tendo permitido uma "forte redução do desemprego", tal como confirmou o Instituto Nacional de Estatística (INE) ao rever em baixa a taxa de Outubro para 8,4%.



"O ano de 2017 foi, de facto, um ano onde do ponto de vista económico tivemos boas notícias, foi o ano de maior crescimento económico desde o início do século, foi um ano de forte redução do desemprego, como hoje o INE confirmou com a previsão da taxa de desemprego em Outubro de 8,4% e a previsão de podermos chegar a Dezembro com 8,2%", afirmou António Costa, durante uma intervenção no almoço-debate promovida pela Fundação AEP, no Porto.



O INE reviu hoje em baixa de 0,1 pontos percentuais a taxa de desemprego de Outubro para os 8,4%, valor mínimo desde Fevereiro de 2005, estimando para Novembro uma nova descida para os 8,2%. Um ano antes, em Novembro de 2016, a taxa de desemprego situava-se nos 10,5%.

António Costa confirmou ainda as expectativas de que o ano passado tenha fechado com reduções maiores da dívida pública face ao PIB e do défice orçamental do que tinha sido inicialmente previsto pelo Executivo socialista. O ano de 2017 fechou assim com uma "forte redução da dívida pública", disse Costa notando que a mesma se deverá fixar em "126,2% do nosso produto, ou seja, melhor do que os 127% que se tinham estimado inicialmente".Também o défice orçamental ficou "francamente abaixo de 1,5%, que era a meta inicial, e que rondará seguramente 1,2% do produto do ano passado", adiantou o primeiro-ministro. Este domingo na SIC, Marques Mendes já tinha antecipado que o défice em 2017 foi de 1,2% e que a dívida pública recuou para 126,2% do PIB.