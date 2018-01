Deputados admitem mudar regras dos grupos de trabalho

Os representantes dos partidos reconhecem que pode haver alguma reponderação no funcionamento dos grupos de trabalho. Porém, todos defendem que, no caso da lei do financiamento dos partidos, todas as regras foram cumpridas.

Os representantes dos diferentes partidos com assento parlamentar reconheceram esta quarta-feira, 10 de Janeiro, que pode haver uma reponderação em alguns aspetos no procedimento dos grupos de trabalho. Não houve, contudo, indicações sobre que alterações considerariam relevantes, ficando o assunto remetido para conferência de líderes, disse ao Negócios o deputado social democrata José Silvano que coordenou o grupo de trabalho criado para as alterações do financiamento partidário.



E foi, aliás, no âmbito desse mesmo processo legislativo que a questão se colocou na reunião da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantia, que esta quarta-feira apreciou a nota do Presidente da República que acompanhou o veto presidencial à s alterações à lei do financiamento partidário. Segundo a Lusa, verificou-se unanimidade numa coisa: foram respeitadas todas as regras parlamentares no que respeita ao funcionamento dos grupos de trabalho e estes devem continuar. Apenas o CDS-PP admitiu "mais cautelas" no futuro.



A actuação do grupo de trabalho para as alterações ao financiamento dos partidos foi, recorde-se, muito contestada, acabando, aliás, com um veto de Marcelo. O grupo funcionou à porta fechada e sem qualquer publicidade, acabando as ditas alterações por apanhar de surpresa a sociedade civil. O CDS-PP e o PAN (que nem participou no grupo de trabalho) foram os únicos partidos que votaram contra as alterações à lei, que acabaram por ser aprovadas no plenário do Parlamento com o consenso dos restantes partidos.





"Não houve qualquer atropelo"

Sem debater a fundo os motivos do veto, a Comissão de Assuntos Constitucionais analisou em maior detalhe o método usado pelo grupo de trabalho, a começar pelo presidente da comissão, Bacelar de Vasconcelos, que considerou que "não houve qualquer atropelo" aos "princípios de transparência" do seu funcionamento, escreve a Lusa.



José Silvano afina pela mesma bitola: não houve secretismo e as ordens de trabalho das reuniões eram públicas, tendo mesmo feito declarações aos jornalistas, assegura.



O comunista António Filipe alegou, por seu turno, que os grupos de trabalho "não são abertos, mas não são secretos" e explicou a reserva em algumas das matérias com a posição do próprio Tribunal Constitucional cuja iniciativa, recorde-se, esteve na génese do processo de alteração à lei do financiamento dos partidos.





Não houve qualquer atropelo aos princípios de transparência do funcionamento [dos grupos de trabalho no caso da lei do financiamento dos partidos]. Bacelar de Vasconcelos

Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.



José Manuel Pureza, do BE, salientou também que não há qualquer tabu no tipo de procedimento adoptado e lembrou que é urgente resolver a questão sobre a fiscalização das contas dos partidos para a qual o TC chamou a atenção. Do outro lado do espectro político, Telmo Correia, do CDS-PP, frisou que os grupos de trabalho informais, como foi o caso, muitas vezes servem para "aproximar posições" entre os partidos, e disse que a polémica em torno da falta de actas ou do secretismo deveria servir "para os deputados retirarem lições" e servir "de cautela" no futuro. Falta saber se haverá alguma iniciativa para rever procedimentos e em que sentido os mesmos irão.