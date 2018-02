20:35

PS aguarda por PSD "mais construtivo"

O presidente e líder parlamentar do PS manifestou hoje "satisfação" com a governação e os resultados económicos, reafirmou a colaboração com os parceiros à esquerda, mas admitiu que se o PSD "for mais construtivo, tanto melhor".



Carlos César falava aos jornalistas à saída da audiência com o Presidente da República, no Palácio de Belém, Lisboa, a poucos quilómetros do local do 37.º Congresso Nacional do PSD, que começa hoje e se estende até domingo, que vai consagrar Rui Rio como sucessor do ex-primeiro-ministro, Passos Coelho, à frente do partido.



"Não andamos à procura de aliados, mas ficamos sempre felizes por ter mais interlocutores. Se o PSD que resultar deste fim de semana for um PSD mais construtivo, disponível para o diálogo e capaz de consensualizar temas de interesse nacional que não conflituem com a sua identidade, ainda melhor. Se for o mesmo PSD errático, alérgico à construção em conjunto de matérias para as quais poderia concorrer, continuaremos este caminho, que tem dado excelentes resultados", disse.