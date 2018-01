Duarte Pacheco considera que liderança de Rio permite vencer legislativas

O deputado Duarte Pacheco afirmou este sábado que o PSD está agora em condições de conseguir vencer as próximas eleições legislativas, considerando que o novo líder do partido tem um "projecto mobilizador" para o país.

Bruno Simão

Segundo Duarte Pacheco, que se encontra num hotel do Porto que Rui Rio escolheu para esta noite das eleições internas do PSD, o novo líder do partido obteve "uma vitória expressiva".

"O que temos assistido nos últimos dois anos é a gestão do dia a dia, o que precisamos é de mudar este país, para que volte a ser dos que mais crescem na União Europeia, como foi no tempo do professor Cavaco Silva", afirmou.

Segundo o social-democrata, agora o "mais importante é a unidade do partido e levar o partido a vencer as eleições para bem do país". "E cada um tem que fazer esse esforço", vincou.