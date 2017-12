Financiamento partidário: e agora, Marcelo?

Esta quarta-feira, 27 de Dezembro, Marcelo Rebelo de Sousa colocou uma nota na página oficial da Presidência a avisar que antes do final desta semana não se poderia pronunciar sobre as alterações à lei do financiamento dos partidos, mas que neste período o primeiro-ministro e ou um quinto dos deputados eleitos poderiam, querendo, enviar o diploma para o Tribunal Constitucional (TC) a pedir a sua fiscalização preventiva.



Houve quem visse nas palavras de Marcelo um "desafio ao Governo", como o politólogo António Costa Pinto, ou quem interpretasse a mensagem como meramente informativa. De facto, como explica o constitucionalista Tiago Duarte, a Constituição da República prevê que, estando em causa Leis Orgânicas (como é o caso), "há um período de oito dias desde que o diploma chega a Belém durante o qual o primeiro ministro e um quinto dos deputados podem pedir a sua fiscalização e durante esse período o Presidente da República fica em suspenso, não podendo tomar nenhuma decisão".



O diploma chegou a Belém a 22 de Dezembro, um dia depois de ter sido aprovado no Parlamento, e os oito dias terminam no sábado. Resta saber o que fará depois disso o Presidente. Se optar pelo veto, "obrigará a que este debate do financiamento partidário seja feito já com grande visibilidade perante a opinião pública", afirma António Costa Pinto. O politólogo não está no entanto convencido que seja esse o caminho escolhido por Marcelo. O tema "é polémico, a opinião pública já está contra", por isso "tudo se resume a saber se o Presidente assume que faz uma defesa do corporativismo dos partidos políticos, ou se veta para que o debate seja realizado, partindo já com esta saliência negativa".





Clareza de debate é também o que defende o politólogo José Leite Viegas, professor de ciência política do ISCTE. "Esta é uma matéria muito propícia à demagogia fácil, mas isso não pode ser desculpa para se fazer uma aprovação da lei de maneira menos clara. Pelo contrário, deve ser feito às claras e defendido publicamente". Afinal, conclui, é até possível que as alterações introduzidas "não sejam gravosas", mas a desconfiança já se instalou.



Um veto político do Presidente significaria a devolução do diploma ao Parlamento para que este o confirmasse. Esta quarta-feira, o CDS-PP e o PAN vieram apelar a Marcelo nesse sentido, alegando que seria, precisamente, uma forma de o assunto ser novamente discutido no Parlamento, mas "com transparência" e "debate público alargado".



Jorge Pereira da Silva, constitucionalista e professor de Direito, acredita que será isso, precisamente, que Marcelo optará por fazer. Admitindo que não estará sobre a mesa uma potencial inconstitucionalidade, o veto "será o mais expectável, seja porque o Presidente não concorda com as alterações, seja porque considera que se justifica outro tipo de análise e debate do tema", defende Pereira da Silva. Se assim for, o veto será, como tem acontecido em ocasiões anteriores – até agora Marcelo vetou cinco diplomas – acompanhado de uma mensagem ao Parlamento e aos deputados. Estes deverão depois reabrir o processo legislativo e, uma vez que se trata de uma lei orgânica, se quiserem manter as alterações tal como estão, estas terão de ser aprovadas por uma maioria de dois terços. Isso não será difícil se todos os partidos se puserem de acordo. Aliás, o CDS-PP e o PAN, que votaram contra, criticam mais a forma do que o conteúdo: os primeiros, o facto de as alterações polémicas, sobre a devolução do IVA ou sobre o fim dos limites à angariação de fundos terem sido introduzidas à socapa; e os segundos o facto de, como os próprios dizem, "não terem sido tidos nem achados".

Passados estes oito dias iniciais, durante os quais há a possibilidade de envio para o TC, Marcelo terá mais 12 (ao todo são 20) para promulgar ou exercer o direito de veto. Para já, é quase certo que não haverá deputados a pedir a fiscalização preventiva e o primeiro-ministro, apurou o Negócios, também não tenciona fazê-lo, deixando o processo legislativo correr normalmente. Tudo está, portanto, nas mãos de Marcelo.





