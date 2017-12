Gentiloni reúne-se hoje com o presidente e fala em campanha eleitoral "iminente" em Itália

O primeiro-ministro italiano, Paolo Gentiloni, vai reunir-se esta quinta-feira, 28 de Dezembro, à tarde com o presidente do país, Sergio Mattarella, preparando terreno para a realização das eleições legislativas no início de Março.





Segundo fontes oficiais, citadas pela Bloomberg, Mattarella irá dissolver formalmente o Parlamento, através de um decreto que encerrará as sessões legislativas em ambas as câmaras (Câmara dos Deputados e Senado). A data das eleições também deverá ser definida hoje pelo governo, mas a imprensa internacional adianta já que terão lugar a 4 de Março.