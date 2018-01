Hugo Soares já felicitou Rio e combinaram voltar a conversar "quando houver ocasião"

O presidente do grupo parlamentar social-democrata revelou ter conversado ainda no sábado com o novo presidente do PSD para o felicitar pela vitória nas eleições directas de 13 de Janeiro. Hugo Soares diz ter combinado com Rio conversarem "quando houver ocasião" sobre a liderança parlamentar.

O líder da bancada do PSD, Hugo Soares, afirmou hoje que falou com o presidente eleito, Rui Rio, no sábado, para o felicitar pela vitória e combinaram falar novamente "quando houver ocasião" sobre os restantes temas "que importam ao parlamento"."Tive ocasião de no sábado falar com o doutor Rui Rio, felicitá-lo pela sua eleição para presidente e, conforme combinado com doutor Rui Rio, e assim que houver ocasião, falaremos sobre o resto dos temas que os dois temos de conversar", afirmou, questionado pelos jornalistas à saída do grupo parlamentar do PSD.Questionado se a reunião já está marcada, Hugo Soares respondeu "já" mas escusou-se a avançar quando será e a responder se irá colocar o seu lugar à disposição."Conforme combinado com o doutor Rui Rio nesse mesmo sábado [dia da eleição] teremos ocasião de falar sobre o resto dos temas que importam ao parlamento", repetiu, escusando-se a fazer mais declarações.