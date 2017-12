Isenção total de IVA aos partidos viola regras europeias

Atribuir uma dupla isenção de IVA aos partidos, sem qualquer restrição - como o PS, PSD, BE e PCP querem fazer - não é uma mera opção de política fiscal. É uma decisão que tem de se conformar com regras comunitárias, coisa que, neste caso, não está acautelada, segundo a opinião de três especialistas no imposto ouvidos pelo Negócios.



O IVA é o imposto mais harmonizado a nível europeu e aquele em relação ao qual os governos têm menos margem de manobra. É por isso que, amiúde, há guerras com a Comissão Europeia sobre a taxa que um país aplica aos seus bens e serviços (Portugal teve um caso célebre por causa das portagens das pontes sobre o Tejo, por exemplo). Ora, uma das regras da directiva europeia é que quem beneficia da isenção de IVA nas operações activas (sobre a venda de bens e serviços) não pode deduzir o IVA a montante (nas operações passivas, isto é, nas compras) - a menos que haja uma previsão expressa a autorizar a situação. No caso dos partidos não há nada que o permita, pelo que a isenção está em colisão com o direito comunitário. Se não formalmente, pelo menos substancialmente, concordam todos os especialistas ouvidos pelo Negócios (dois dos quais preferiram não ser identificados).



Não sendo este duplo benefício novo (embora ele se vá ampliar muito), coloca-se a questão de saber porque é que, até agora, a Comissão Europeia nunca levantou problemas a Portugal e não avançou com um procedimento de infracção. Um dos fiscalistas ouvidos pelo Negócios chama a atenção para o modo como a lei está redigida e para a própria semântica.



Por um lado, as normas não constam no Código do IVA, o que não é identificado como uma afronta directa à legislação comunitária; depois, a lei não fala em direito ao reembolso, mas de uma isenção por restituição, o que pode fazer crer que se trata de um subsídio que o Estado atribui, por via do Fisco.



Mas, mesmo que "tecnicamente não estejam a deduzir imposto, no final do dia vai dar ao mesmo porque as entidades podem recuperar o IVA. Estamos apenas a fintar a directiva", conclui Afonso Arnaldo, especialista da Deloitte. Na prática, "é o mesmo que dizer que os partidos têm uma taxa zero de IVA, coisa que não é admissível à luz da directiva, que não admite taxa zero nas operações internas", assinala outro fiscalista.



O Negócios contactou a Comissão Europeia, mas os serviços estão fechados até ao início de 2018.







