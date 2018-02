Miguel Baltazar

desrespeito institucional grave", Rui Rio não esteve para contemplações e explicou que tal se deveu ao facto de o ainda líder parlamentar estar "demissionário" e "em gestão".

Rui Rio não só mantém total confiança na vice-presidente do PSD, Elina Fraga, como garante estar preparado para "essas histórias" que acredita irão continuar a aparecer. Mais, o presidente social-democrata afiança que funciona bem "em ambientes de tensão"."Mantenho a confiança na doutora Elina Fraga", disse Rio no final da primeira reunião da Comissão Política eleita no Congresso do passado fim-de-semana. O líder laranja pediu então aos jornalistas que façam "as perguntas todas" à antiga bastonária da Ordem dos Advogados para que não restem dúvidas."Do ponto de vista político, isto começou com um outro vice-presidente, o engenheiro Salvador Malheiro, passou essa questão, iniciámos agora a da doutora Elina Fraga e vamos ver se vai ficar por aqui. Eu acho que ainda vai haver mais histórias", antecipou mostrando-se preparado para o que vier: "funciono bem é em ambientes de tensão".A demonstração de confiança em Elina Fraga surge depois de a Procuradoria-Geral da República (PGR) ter anunciado, esta segunda-feira, que o Ministério Público abriu uma investigação em resultado de uma auditoria às contas da Ordem dos Advogados. A escolha de Fraga já tinha gerado polémica, com a ex-bastonária a ser vaiada no Congresso do PSD quando, este domingo, o seu nome foi anunciado como vice-presidente da Comissão Política. Fraga foi responsável pela apresentação de uma queixa-crime contra ministro do Governo de Passos Coelho.Logo depois da declaração de Rio foi a vez de Elina Fraga se colocar à disposição dos jornalistas, embora tenha apenas respondido a quatro questões. A dirigente social-democrataQuestionado sobre a ausência de Hugo Soares na reunião desta terça-feira do órgão executivo social-democrata, o que levou o deputado do PSD a acusar a actual direcção de ""Está em gestão, a Comissão Política Nacional não está a tratar de assuntos de gestão corrente, está a tratar de assuntos estratégicos", acrescentou recusando-se continuar a "alimentar esta polémica".