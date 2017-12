Marcelo: "Vidas paradas, adiadas" devem ser mais lembradas no Natal

A sua opinião

mais votado Anónimo Há 2 horas Numa economia, existem 2000 pilotos de aeronave apaga-fogos distribuídos pelos cargos de chefia do sector público, da banca privada e das empresas privadas de transporte terrestre que nada têm a ver com aviões-tanque. Essa economia precisa de 2000 pilotos de aeronave apaga-fogos, mas tem 2000 chefes a mais no sector público, na banca privada e nas empresas privadas de transporte terrestre. Estes chefes têm carreiras cheias de bónus, benefícios e progressões automáticas por antiguidade que os seus sindicatos negociaram com governantes eleitoralistas ao longo dos anos. O dinheiro que o sector público, a banca privada e as empresas privadas de transporte terrestre gastam para pagar a esses 2000 chefes desnecessários, mal alocados e incrivelmente qualificados em pilotagem sob condições extremas é equivalente ao que seria necessário ao mercado de capitais doméstico para investir no sector da aeronáutica aplicada aos incêndios naquela economia. O mercado laboral é rígido. O que fazer?

Anónimo Há 1 hora As pessoas podem-se autopropor enquanto ofertantes de factor trabalho no mercado de trabalho assalariado, avençado ou seja lá o que for. A partir do momento que um conjunto de leis permite que essas pessoas, quando chegadas a uma situação de injustificável sobreemprego ou sobrepagamento, sejam excedentárias de carreira ou sobrepagas bem acima do preço de mercado, o Estado, a economia e sociedade sofrem as consequências negativas e obviamente toda a pessoa contribuinte, utente, consumidora, trabalhadora com real procura de mercado, inovadora, empreendedora, investidora ou accionista, é implacavelmente prejudicada devido à actividade daninha das primeiras. A economia empobrece, o Estado definha, a sociedade torna-se iníqua. Mortes perfeitamente evitáveis acontecem também... E é isto que tem de mudar em Portugal.

Anónimo Há 2 horas Marcelo já se definiu há muito tempo. O que ele quer são votos, likes e dar palmadinhas nas costas. O excedentarismo dá-lhe votos, as pensões de reforma que dão tudo hoje e nada amanhã dão-lhe likes e as palmadinhas nas costas dos pobrezinhos e esquecidos é o que melhor sabe fazer sem contudo solucionar de modo inteligente, justo e sustentável o que quer que seja.