Montenegro sai do Parlamento mas vai andar por aí

O ex-líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, anunciou esta tarde que vai sair do Parlamento a 5 de Março, mas não vai desaparecer. Vai andar pela rádio, pela TV e talvez nos jornais. Sempre a "ajudar e representar o PSD", afirmou, avisando, porém, que apesar de não pretender fazer oposição interna a Rio, se alguma vez regressar à vida política activa não pedirá licença a ninguém. O PSD tem agora uma nova versão do famoso "vou andar por aí" de Santana Lopes, que Montenegro apoiou nas directas de Janeiro.





Montenegro é apontado como um dos potenciais futuros líderes do PSD, tendo ponderado candidatar-se na sequência da decisão de não recandidatura de Passos Coelho. Mas razões políticas e pessoais acabaram por ditar o recuo de Montenegro.