Parlamento: Alterações ao alojamento local baixaram à comissão sem serem votadas

Os partidos decidiram não se comprometer para já e as várias propostas em cima da mesa vão agora ser discutidas em comissão numa tentativa de se encontrar um texto conjunto que reúna consensos.

Bruno Simão

Os cinco projectos de lei com propostas de alteração à lei do alojamento local foram apresentados esta sexta-feira, 5 de Janeiro, no Parlamento pelos vários grupos parlamentares, mas acabaram por não ser votados na generalidade, tendo baixado à especialidade para serem discutidos em comissão.

Os partidos preferiram, para já, não se comprometer com nenhuma tomada de posição face às mudanças propostas por uns e outros, optando por abrir um período para audições das várias entidades interessadas e para negociarem entre si. O objectivo é conseguirem um texto único que reúna consensos.

Consensos à esquerda, entenda-se, já que à direita CDS-PP e PSD insistem em defender que a lei, tal como está, cumpre os objectivos para que foi criada, admitindo apenas alterações pontuais.

O aspecto mais contestado será o projecto do PS que pretende tornar condição obrigatória à abertura de um alojamento local a obtenção prévia de autorização dos condomínios. Há vozes contra dentro do próprio PS e o Governo já se mostrou frontalmente contra, mas o grupo parlamentar manteve a proposta, admitindo, embora, que esta venha a sofrer alterações ao longo do processo legislativo. O Bloco já disse que está contra e apenas o PCP tem uma proposta idêntica.

Mais consenso reúnem as propostas que apontam para a atribuição de mais poderes às câmaras, seja de licenciamento, seja de fixação de quotas ao alojamento local dentro de determinadas zonas das cidades onde a actividade tenha uma presença mais intensa. Tal como o Negócios avançou, deverá ser por aí que a lei actual terá as alterações mais significativas.