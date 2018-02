Passos Coelho diz que "a divisão do PSD acabou nas eleições"

"Não vamos andar, como se costuma dizer, a armar ao pingarelho", afirmou, provocando risos na assistência.



Passos Coelho salientou que "há muita gente fantástica no PSD" que, "independentemente de "proximidades pessoais, acrescenta muito ao projecto do partido".



"Assim as pessoas saibam, acabadas as eleições, ver o que é importante e o que as une, que é imenso", apelou, dizendo ter gostado de ouvir durante a sessão elogios ao candidato derrotado nas directas, Pedro Santana Lopes.



Alertando que o novo ciclo se fará "das duas partes" e que todos têm de se empenhar, o ainda presidente do PSD deixou a convicção de que, se tal acontecer, os resultados aparecerão.



"Quem tem uma certa confiança não está sempre a fazer contas para ver se dá ou não dá: há de dar! E se não der a gente continua, sabemos o que queremos e não andamos a vestir e a despir a ver se agradamos de qualquer maneira e se chegamos lá de qualquer maneira", afirmou, recebendo o maior aplauso da sessão.

