Polícia russa detém líder da oposição

As autoridades policiais russas detiveram Alexei Navalny, líder da oposição, durante uma manifestação ocorrida este domingo em Moscovo.

A polícia russa deteve o líder da oposição, Alexei Navalny (na foto), assim que este apareceu numa manifestação, este domingo, para instar os eleitores a boicotarem "as eleições manipuladas de Março próximo", avançou a Reuters.

"Navalny tem poucas hipóteses de influenciar as eleições presidenciais, que deverão ser confortavelmente ganhas pelo actual presidente, Vladimir Putin, mas a sua capacidade para usar as redes sociais no sentido de mobilizar multidões de jovens em protestos nas grandes cidades irritou o Kremlin", sublinha a agência noticiosa.









Alguns registos de vídeo mostram que assim que Navalny surgiu numa das principais artérias de Moscovo, a Tverskaya Street, a poucos metros do Kremlin, para se juntar a algumas centenas de apoiantes e participar nos protestos, foi de imediato detido pelas autoridades, que consideraram a manifestação "ilegal".





Navalny tinha apenas dado alguns passos quando foi cercado por polícias que o agarraram e o imoblizaram no chão, tendo de seguida obrigado o opositor de Putin a entrar numa das carrinhas policiais, conforme mostram os vídeos que estão a correr nas redes sociais, como o Twitter.