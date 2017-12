Presidente da República vai ser operado a hérnia e cancela agenda até 1 de Janeiro

"Esta operação estava há muito prevista para o início de Janeiro, mas os médicos assistentes decidiram antecipá-la, por ter encarcerado", lê-se num comunicado colocado no "site" da presidência.Marcelo Rebelo de Sousa "foi esta tarde internado no Hospital Curry Cabral [em Lisboa] para ser operado a uma hérnia umbilical", segundo a mesma nota.De acordo com o comunicado, o Presidente "cancelou toda a agenda de hoje, bem como a dos próximos dias, incluindo as deslocações previstas para 31 de Dezembro e 1 de Janeiro", às regiões afectadas pelos incêndios de Outubro.Ainda hoje, será emitido um boletim clínico, de acordo com a Presidência.