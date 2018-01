Puigdemont afirma que os “presos políticos” passaram a ser “reféns”

"As urnas falaram três vezes inequivocamente", considerou Puigdemont através da rede social Twitter, acrescentando que os independentistas detidos provisoriamente na região de Madrid "já não são presos políticos, são reféns".





O Tribunal Supremo espanhol decidiu hoje em Madrid que Oriol Junqueras devia continuar na prisão, visto haver riscos de reincidir nos delitos em que é investigado: rebelião, secessão e peculato no âmbito do processo falhado de independência da Catalunha.