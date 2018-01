Que destino pode ter a lei que Marcelo vetou?

Até 18 de Janeiro, pelo menos, os partidos políticos com assento parlamentar vão andar em negociações para se pôr de acordo (ou não) sobre o que fazer com a lei do financiamento partidário, aprovada a correr no final de 2017 e devolvida ao Parlamento por Marcelo nos primeiros dias do novo ano.



O Regimento da Assembleia da República manda que o diploma vetado seja de novo apreciado em plenário passados 15 dias e deputados ouvidos pelo Negócios admitem que isso venha a acontecer logo na sessão plenária de 19 de Janeiro. Afinal, um dos argumentos sempre usado para justificar a pressa foi a necessidade de entrar no novo ano com o regime da fiscalização dos partidos políticos já revisto e aprovado.



O problema foi que, juntamente com as alterações acordadas com o Tribunal Constitucional, os deputados avançaram com duas alterações polémicas, relativas à isenção de IVA e ao fim do limite global de financiamento privado. Para estas não haverá uma urgência evidente e também não havia razão para que tivessem sido negociadas pelos partidos à porta fechada. Isso mesmo considerou Marcelo, que na carta aos grupos parlamentares onde justifica a sua opção pelo veto aponta dois caminhos possíveis.





As opções dadas por Marcelo



Por um lado, pode o Parlamento "de imediato, proceder ao debate e à fundamentação, com conhecimento público, das soluções adoptadas sobre o modo de financiamento partidário", leia-se, as questões relacionadas com o IVA e a angariação de fundos. A alternativa, continua o Presidente, é o "expurgo" destas normas, e a confirmação do resto do diploma, assim se conseguindo "salvaguardar a entrada em vigor, sem demora, das regras relativas à fiscalização pela Entidade das Contas e Financiamentos Políticos e pelo TC." Esta segunda solução permitiria que a parte da lei apontada como consensual avançasse, sem que ficasse à espera de uma solução para as matérias mais polémicas, como a devolução do IVA e o fim do limite global ao financiamento privado.



Na verdade, há ainda uma terceira opção, que é a devolução do decreto a Belém, depois de confirmado tal como está por dois terços dos deputados. Essa seria a opção assumida pelo PCP, de confronto directo com Marcelo, mas que, ao que tudo indica, não terá pernas para andar, por não reunir o aval dos demais partidos.



A carta do Presidente a justificar o veto chegou esta quarta-feira, 3 de Janeiro, a São Bento e os vários grupos parlamentares apressaram-se a reagir. o PS, pela voz de Carlos César, veio reconhecer que de facto "não houve informação" e se verificou "um défice de publicidade, de esclarecimento", algo que os socialistas estão dispostos a remediar agora. O líder parlamentar não deu, contudo, indicações de estar a prever a apresentação de propostas de alteração, tendo até aproveitado para justificar as opções relativamente ao IVA e ao limite ao financiamento. O Bloco, em comunicado, também não o faz, admitindo, embora, que a lei pode ser melhorada.



À direita é que já serão de esperar propostas de alteração. O CDS, porque nunca concordou com as duas normas da polémica e o PSD porque terá já na altura um novo líder e, seja eleito Rui Rio ou Santana Lopes, um e outro comentaram já pela negativa as alterações à lei de financiamento dos partidos que conduziram ao veto presidencial.



E o que acontecerá se forem apresentadas propostas de alteração? Nesse caso, e ainda segundo o previsto no Regimento da Assembleia da República, as propostas podem ser imediatamente discutidas e votadas em votação final global ou, em alternativa e caso os deputados votem nesse sentido, o diploma pode baixar de novo à especialidade para correr as capelinhas do processo legislativo, incluindo, por exemplo e se for o caso, audições à sociedade civil. Esta última alternativa iria atrasar todo o processo, pelo que o mais normal será que sejam expurgadas do diploma as normas polémicas e que sejam, depois, integradas num diploma à parte.



Refira-se que esta quarta-feira, num artigo de opinião no jornal Público, o constitucionalista Jorge Miranda alertava para o facto de, tal como estão, as regras em causa poderem ser consideradas inconstitucionais, nomeadamente porque, no caso do IVA, é "uma norma de excessiva latitude" que pode violar os limites ao financiamento público.





[Faltou uma] fundamentação publicamente escrutinável quanto à mudança introduzida no modo de financiamento dos partidos políticos. Marcelo Rebelo de Sousa

Presidente da República



três opções Deputados têm reacções possíveis ao veto O diploma do financiamento dos partidos devolvido ao Parlamento pelo Presidente voltará a ser discutido dentro de 15 dias.



1 - Devolução do diploma a Belém

É a hipótese mais radical e também a menos provável. Para já, só o PCP se declarou disponível para confirmar o diploma tal como está, criticando vivamente o veto de Marcelo Rebelo de Sousa. Para que um diploma vetado possa ser devolvido ao Presidente da República para promulgação tem de ser aprovado novamente por maioria dos deputados, sendo que neste caso, por se tratar de uma lei orgânica, exige-se uma maioria de dois terços. Se tal acontecer, o chefe de Estado deverá então promulgar. Seria uma afronta directa a Marcelo e muito pouco expectável que aconteça.



2 - Expurgo das normas polémicas

Marcelo sugere que os deputados optem por este caminho, ou seja, que retirem do decreto já anteriormente aprovado as normas referentes ao IVA e ao tecto ao financiamento partidário, permitindo que o resto das normas, relacionadas com a fiscalização das contas dos partidos e já acordadas com o Tribunal Constitucional possam ser promulgadas e publicadas.



3 - Alterações e nova apreciação

Os grupos parlamentares podem propor alterações que sejam imediatamente discutidas e votadas (seria o que aconteceria se a opção fosse por expurgar as normas polémicas) ou então baixar à especialidade para discussão, iniciando-se aí um novo processo legislativo com a publicidade que faltou desta vez e, se fosse o caso, com audições à sociedade civil. Isso atrasaria muito a entrada em vigor da lei.