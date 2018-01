Rio não gostou do debate com Santana e deixa avisos

No rescaldo do primeiro frente-a-frente para a liderança do PSD, o ex-autarca mostra-se insatisfeito com a forma como o debate correu.

Na entrevista, Rio assume que "não gostou" do debate, diz que foi alvo de ataques com "mentiras e meias verdades" e que já o tinham "avisado" sobre a estratégia do antigo primeiro-ministro, escreve aquele jornal diário

Rui Rio não gostou do frente-a-frente com Santana Lopes, mas avisa que também sabe fazer truques. A reacção do candidato à liderança do PSD foi avançada numa entrevista ao Público e à Rádio Renascença que será conhecida na íntegra na próxima segunda-feira. Os dois órgãos de comunicação social estão a antecipar esta tarde parte da conversa que respeita à leitura que o ex-autarca do Porto faz do debate na RTP.No debate de quinta à noite, o primeiro frente-a-frente entre os dois candidatos ao lugar de Passos Coelho, Santana Lopes recuperou o que aparentemente seria um ponto desfavorável para o próprio - o seu desempenho enquanto primeiro-ministro em 2004 - para acusar Rui Rio de não ter dito na altura, quando era seu vice-presidente, o que diz agora, quando o acusa de estar a fazer "as mesmas trapalhadas" que fazia quando chefiava o Governo.Na mesma entrevista, Rui Rio diz que também sabe "fazer truques" e deixou um aviso sobre a postura a adoptar nos próximos debates: "Não colaboro".Para 10 de Janeiro está marcado novo debate desta vez na TVI. No dia seguinte, o duelo é na TSF e Antena 1.