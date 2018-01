Rui Rio reúne-se na quinta-feira à tarde com Passos Coelho

O encontro está marcado para as 15:00, na sede nacional do PSD, em Lisboa.

O presidente eleito do PSD, Rui Rio, reúne-se na quinta-feira à tarde com o ainda líder dos sociais-democratas, Pedro Passos Coelho.

De acordo com uma nota enviada à imprensa pela estrutura de Rui Rio, o encontro está marcado para as 15:00, na sede nacional do PSD, em Lisboa.

"Rui Rio vai reunir, amanhã, com o Presidente da Comissão Política Nacional do PSD, Pedro Passos Coelho, na sede nacional do partido, na Rua de São Caetano, n.º 9, em Lisboa, pelas 15h00", refere a nota.