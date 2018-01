Santana e Rio em confronto directo ao fim de 74 dias

Há 74 dias que se sabe que os dois estão na corrida ao lugar que Passos Coelho deixa vago, mas o confronto directo tem sido adiado. Só agora com a apresentação das moções de estratégia, os candidatos rivais de partido revelaram um pouco mais as linhas com que se cosem. Um quer baixar o IRC outro o IRS.



A 11 de Outubro, o antigo presidente da câmara do Porto anunciou que seria candidato. Poucos dias depois – a 22 do mesmo mês – o ex-autarca de Lisboa fez o mesmo, quando anunciou que queria regressar ao cargo que já foi seu. Grande parte da campanha tem sido feito junto dos militantes do partido, pelo país fora. Afinal são os militantes, com quotas pagas que vão escolher o futuro líder a 13 de Janeiro.



As duas candidaturas dispensaram também grande parte do tempo a tentar reduzir divergências sobre o modelo de debates e pelo meio os candidatos aproveitaram para se atacar. Chegou a estar marcado um debate na TVI que acabou por ser cancelado. Rui Rio acusou Santana de fazer "as mesmas trapalhadas" que fazia em 2004, quando foi primeiro-ministro. E Santana Lopes criticou Rio por tentar "inviabilizar" os debates, numa tentativa de recuperar a imagem do ex-autarca de fugir ao confronto.



A nove dias das directas do partido, Santana Lopes e Rui Rio chegam ao primeiro confronto com um resultado nas sondagens pouco animador. Ambos perdem para António Costa, apesar de o Governo estar a passar por um momento mais frágil ainda em resultado dos incêndios e de outras polémicas. As últimas sondagens, de Dezembro, fazem porém leituras diferentes sobre o desempenho de cada um dos candidatos. A Eurosondagem dá vantagem a Santana ao passo que a Aximage favorece Rui Rio.



Com as moções de estratégia apresentadas desde o Natal para cá, os candidatos expuseram um pouco mais as suas ideias, embora não abram completamente o jogo. Santana Lopes é mais definitivo a rejeitar um Bloco Central. Rui Rio passa uma mensagem mais difusa. "Seja como partido da oposição, o PSD não pode fechar-se a entendimentos" sempre que estejam em cima da mesa "superiores princípios", como o interesse nacional e o bem comum.



Nas matérias mais económicas, é possível encontrar algumas diferenças. Santana prefere descer o IRC e Rio valoriza mais um alívio fiscal para as classes médias e os trabalhadores por conta de outrem. Na Segurança Social, ambos defendem a necessidade de garantir a sustentabilidade do sistema, mas na economia e nas finanças públicas apresentam nuances nas abordagens que fazem.











