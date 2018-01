Santana pede desculpa por episódios do seu Governo mas recusa ter falhado no essencial

Criador de Touros

Há 6 horas

Quando Santana Lopes hoje pediu desculpa pelas trapalhadas, estava a ser irónico, obviamente. Jorge Sampaio como esquerdista amigo das ditaduras de esquerda é que foi à procura de pormenores para demitir Santana Lopes, primeiro-ministro com maioria parlamentar, coisa rara em Portugal.Compare-se hoje com o presidente Marcelo tolera todas as desgraças no governo de António Costa, tragédias nunca vistas em Portugal. E para Marcelo, António Costa é competente mesmo quando as tragédias se devem a negligências graves do governo. Jorge Sampaio foi um presidente intolerante com tiques ditatoriais, o presidente Marcelo é uma espécie de avózinha a presidente, já um pouco caquética, é certo. Santana Lopes já deu a entender que irá substituir o líder parlamentar que o apoia nesta eleição: o líder parlamentar alinhou com a esquerda na lei de financiamento dos partidos, não reuniu com o grupo parlamentar do PSD e Santana não lhe perdoa isso dizendo que o irá demitir. A isto que Santana está a fazer chama-se liderança !! Disciplina !!