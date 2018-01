Trump diz que venceria Oprah numa corrida à Casa Branca

Já não é a primeira vez que se fala na possibilidade de Oprah Gail Winfrey poder candidatar-se à presidência dos Estados Unidos da América. Mas o seu discurso na cerimónia dos Globos de Ouro fez crescer a especulação quanto a uma possível candidatura da apresentadora televisiva às eleições de finais de 2020.

O discurso de Oprah nos Globos de Ouro, que aludia a um "novo dia no horizonte", foi considerado por muitos como uma preparação para uma possível corrida à Casa Branca.

Nesta cerimónia, o grande foco esteve nas mulheres – depois dos recentes escândalos de assédio sexual que atingiram Hollywood, os presentes foram trajados de negro – e na autonomia dos negros.







E as palavras de Oprah, actualmente com 63 anos, inflamaram a plateia, tendo a apresentadora sido fortemente ovacionada depois de falar das suas origens – pobres – e do seu apoio a quem denuncia ter sido vítima de assédio e abuso sexual.

Perante este intensificar de especulação em torno de Oprah, democrata convicta, o actual presidente dos EUA resolveu pronunciar-se. O republicano Trump afirmou aos jornalistas, num encontro na Casa Branca, que venceria Oprah numa eventual corrida, em 2020, ao lugar que agora ocupa.

"Sim, vencerei a Oprah. A Oprah tem muita piada", afirmou, citado pela Reuters. Para logo a seguir comentar que duvida dessa concorrência. "Conheço-a muito bem… Gosto dela. Não creio que vá candidatar-se [às presidenciais]", disse, de forma descontraída e sem crer nas especulações.

Quem é Oprah Winfrey?

Apresentadora televisiva, actriz, produtora, filantropa e empresária, foi considerada em 2013, pela Fortune, uma das 100 mulheres mais influentes do século XX. Aos três anos recitava poesia e só teve os seus primeiros sapatos aos seis anos. Hoje, aos 63, é dona de uma fortuna avaliada em 2,8 mil milhões de dólares.



É de tal modo influente que quando se anuncia a sua participação accionista numa empresa, esta dispara em bolsa – é o chamado Efeito Oprah Winfrey.

A grande fórmula do seu sucesso prendeu-se sempre com a forma como Oprah se mostra, revelando abertamente as suas dificuldades do passado, os seus problemas de peso, as suas crenças espirituais e até mesmo as suas relações amorosas, o que levou sempre a que também os seus convidados revelassem "segredos" que nunca tinham confidenciado.

É também conhecida pela sua luta contra os abusos sexuais de crianças e, depois de muito batalhar por uma base de dados nacional de pedófilos condenados, conseguiu que em 1993 o Presidente Bill Clinton promulgasse a "Lei Oprah".

Os seus interesses alargam-se ainda à produção cinematográfica e à edição livreira, tenho ela própria sido autora de cinco livros. É também uma reconhecida activista dos direitos humanos e os seus esforços humanitários passam por fundações e até mesmo pela abertura de escolas.