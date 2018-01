Trump prepara caminho para dar cidadania a 1,8 milhões de sonhadores

Reuters

A Casa Branca anunciou esta noite que o presidente dos EUA está pronto a assinar um plano que irá permitir que 1,8 milhões de "sonhadores" – jovens imigrantes indocumentados, que entraram ilegalmente no país quando eram crianças – obterem a cidadania norte-americana.

Recorde-se que, na semana passada, foi precisamente um impasse em torno de temas como este que travou um acordo no Senado para o financiamento de curto prazo dos serviços do governo federal, o que fez com que os EUA estivessem em "shutdown" durante três dias.

O impasse terminou na segunda-feira, 22 de Janeiro, com a aprovação de um orçamento temporário – até 8 de Fevereiro – que permitiu reabrir os serviços do governo federal. Em troca, os republicanos prometeram aos democratas que iriam continuar a negociar um decreto-lei com vista a proteger os jovens imigrantes da deportação.

O chamado programa DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) protegia da deportação os imigrantes ilegais que tivessem entrado nos EUA ainda crianças, mas Donald Trump interrompeu o funcionamento desse mecanismo e é esse programa que os democratas visam retomar.

Esta quinta-feira à noite, o senador republicano Tom Cotton, uma voz activa na política da imigração, elogiou Trump pelo seu plano para estes "dreamers" e disse esperar que o Congresso converta esse mesmo plano em legislação.