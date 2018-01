Legionella na Cuf Descobertas: foco de infecção pode estar nos duches

Quatro casos da doença dos legionários – legionella - foram detetados no Hospital Cuf Descobertas, em Lisboa, do Grupo José de Mello Saúde, anunciou este domingo a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

O hospital também confirmou, pouco depois, o sucedido, dizendo que os doentes – todos eles do sexo feminino, segundo a DGS – se encontram estáveis e com prognóstico positivo.

Mais ao final da tarde, pelas 18:00, Paulo Gomes (na foto, ao centro), director clínico adjunto deste hospital, afirmou em conferência de imprensa que, dos quatro casos, duas são pacientes que ali tinham estado há algumas semanas e as outras duas são auxiliares de saúde.

Segundo o mesmo responsável, o foco de infecção poderá estar nas águas quentes sanitárias e duches – e não em torres de refrigeração, como aconteceu recentemente no Hospital São Francisco Xavier, dado que estas não existem no Cuf Descobertas.



"Foram efectuadas colheitas e amostras em todo o hospital e vamos ter resultados em breve. Como não temos torres de refrigeração, a existir será nas águas quentes sanitárias e foram tomadas todas as medidas e o tratamento realizado como se houvesse contaminação confirmada", defendeu, citado pela Lusa.



Mas será preciso ainda localizar oficialmente esse foco, afirmou, já que ainda não existe confirmação de que a origem esteja no hospital.





O director clínico adjunto confirmou também que os duches foram suspensos. "Para além das medidas curativas, de esterilização das águas quentes sanitárias, foram também tomadas medidas de protecção, como a suspensão do uso do duche", frisou, explicando que o objectivo foi impedir a inalação de aerossóis contaminados.



Paulo Gomes adiantou ainda existir a possibilidade de haver mais casos além destes quatro já identificados.