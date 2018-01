Médicos internos só vão poder fazer 12 horas semanais de urgência

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde anunciou hoje à agência Lusa que o Governo está a finalizar um diploma legal sobre a formação médica que limita a um máximo de 12 horas semanais o trabalho dos médicos em formação que fazem urgência, com a possibilidade de fazer um turno extra de 12 horas.

De acordo com Fernando Araújo, a proposta deve ir em breve a Conselho de Ministros e segue-se a quase um ano de debate com vários intervenientes no sector, como sindicatos e ordens profissionais.