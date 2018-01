Nova tabela da ADSE alvo de providência cautelar

A providência cautelar entregue pela Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP) para impugnar a revisão da tabela de preços da ADSE foi aceite, avança o Expresso este sábado, 27 de Janeiro.





Segundo a mesma publicação, o Tribunal Administrativo de Lisboa deu provimento à providência cautelar, na sexta-feira, e os responsáveis da ADSE têm agora dez dias para responder, fundamentando a revisão dos valores pagos aos prestadores privados.



Em causa estão as novas tabelas que reduzem os preços a pagar pela ADSE aos prestadores privados de saúde, que o subsistema justifica com a necessidade de impor limites que até agora não existiam e de evitar um défice de tesouraria no próximo ano. O presidente da ADSE, Carlos Liberato Baptista, tem argumentado que as novas tabelas, que pretende colocar em prática a 1 de Março, ainda garantem margens generosas aos operadores privados.