Parlamento debate legalização da canábis medicinal

Esta quinta-feira vai estar em discussão no Parlamento os projectos de lei do Bloco de Esquerda e do PAN para a canábis medicinal e um projecto de resolução do PCP.

Por agora, o uso recreativo da canábis fica fora do debate. Esta quinta-feira, 11 de Janeiro, o Parlamento vai discutir dois projectos de lei (do Bloco de Esquerda e do PAN) e um projecto de resolução do PCP sobre a descriminalização do consumo desta substância para fins medicinais.



O cenário já é uma realidade em outros países europeus como Holanda, Itália, República Checa, Dinamarca e Alemanha. É um dos argumentos, aliado à pesquisa científica, que o Bloco de Esquerda plasma no seu projecto de lei.



"Ao manter-se a actual situação e o actual quadro legislativo, os milhares de doentes que podem beneficiar da utilização desta planta e as suas substâncias, continuarão a estar impedidos de aceder à mesma ou continuarão a ser empurrados para redes de tráfico onde adquirem produtos sem nenhum controlo ou garantia de qualidade", advertem os bloquistas no projecto. O documento define que o limite de transporte de flores secas de canábis fica em "trinta vezes a dose diária prescrita pelo médico".



À semelhança do Bloco, também o PAN prevê que seja permitido o cultivo de canábis medicinal para consumo próprio. A proposta deste partido vai mais longe e acaba por definir situações de infracção, respectivas coimas e a distribuição desses valores.



O PCP acaba por ser mais cauteloso no seu projecto de resolução e apela sobretudo a um estudo sobre esta realidade bem como à adopção de medidas preventivas de eventuais adições. Os comunistas reforçam que a discussão em curso não deve ser confundida com o uso para fins recreativos e lembra que esta substância não cura, apenas permite o alívio dos sintomas.





Debate é necessário, havendo evidência empírica e argumentos sólidos a favor da legalização para fins medicinais, dentro de um quadro regulado e controlado. Jorge Sampaio

Ex-Presidente da República



Também o Livre já veio demonstrar o seu apoio a "toda e qualquer iniciativa parlamentar" para melhorar o acesso à canábis medicinal no país.



Entretanto, uma carta aberta com cerca de 100 assinaturas – sobretudo de médicos, psicólogos, enfermeiros e investigadores –, divulgada pelo Público e Expresso, pede rapidez na legalização da canábis para fins medicinais, tendo em conta as evidências científicas do seu benefício. A legalização, defendem, permitiria um acesso regulado e com garantia de qualidade da substância.



Segundo o Infarmed, existem actualmente duas entidades licenciadas para o cultivo de canábis em Portugal: os britânicos da Terra Verde em Évora (com 8,75 hectares) e os canadianos da Tilray em Cantanhede (com 1,03 hectares).



O regulador explica ainda que "não existe nenhum pedido pendente" para este tipo de licenciamento. Já relativamente a pedidos de autorização para medicamentos com esta substância, o Negócios não obteve resposta.