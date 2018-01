Tilray: "Há preconceito com a canábis"

Como imagina uma pessoa que consome canábis? Imaginou uma criança com epilepsia, um adulto a passar por um processo de quimioterapia ou alguém em fim de vida, sujeito a cuidados paliativos? Talvez a imagem mental que criou seja ligeiramente diferente.



"Tudo nesta indústria é mais duro. Se entrar numa sala e pedir a cem pessoas para desenhar um consumidor de canábis, geralmente, o retrato não será positivo. Há preconceito. Há estes estereótipos que nós, como companhia, trabalhamos com muita força para quebrar. É por isso muito importante a forma como falamos e nos vestimos", posiciona Brendan Kennedy, CEO da Tilray, empresa que instalou no ano passado em Cantanhede uma plantação de canábis para fins medicinais.



Kennedy elogia o esforço do Governo português e da AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal) para captar este investimento de 20 milhões de euros, numa primeira fase. "Não podiam ter sido mais prestáveis" e, assegura, a única dificuldade foi mesmo escolher o sítio para instalar a unidade. "Fui a muitas quintas em Portugal. Havia mais quintas do que imaginava. Decidimos que as nossas primeiras instalações seriam dentro de portas e em estufa. Era importante estar no parque de biotecnologia em Cantanhede [Biocant], por causa de todo o equipamento que eles têm", diz.



No final de Outubro aí chegaram cerca de 12 mil pés de canábis de 50 variedades, vindos do Canadá. Enquanto estiverem a crescer, podendo atingir os dois metros, a Tilray vai começar a construção de instalações para o processamento das plantas. As mesmas serão, depois, transformadas em óleos, cápsulas ou extractos para fins medicinais.

Num país onde esse tipo de consumo ainda não está legalizado, apesar de alguma vontade política, Brendan Kennedy assegura que o "compromisso é a longo prazo". O gestor lamenta o facto de não existir activismo organizado em Portugal nesta questão. "Quando entro num país pela primeira vez, tento reunir-me com grupos de activistas e pacientes. Não havia nenhum em Portugal. Foi surpreendente", recorda.



Surpreendente também, mas pela positiva, é a dinâmica que diz que o país tem apresentado no campo da inovação e do empreendedorismo. "Portugal é um óptimo local para fazer negócio agora e acho que vai continuar a ser nos próximos cinco ou dez anos", crê Brendan Kennedy após o Web Summit. Aí, diz, gostar de sentir-se rodeado por investidores e empreendedores, porque tal permite pensar melhor o seu próprio negócio. "Também somos uma start-up em Portugal. Estamos a fazer algo novo por aqui".





Cantanhede acolheu a Tilray As raízes da Tilray estão na Califórnia, onde está instalada a sua empresa-mãe, a Privateer Holdings. Contudo, os primeiros passos desta empresa dedicada ao cultivo e transformação de canábis para fins medicinais passam pelo Canadá, onde se instalou em 2013. "Há dois anos, decidimos que precisávamos de encontrar uma outra localização no mundo, onde pudéssemos ter uma licença. Comecei a procurar. Portugal chegou à lista dos preferidos entre os países que tinham potencial", recorda o CEO Brendan Kennedy. Clima, enquadramento regulatório, acesso à União Europeia e mão-de-obra disponível foram os motivos que mais pesaram. A maioria da produção portuguesa deverá seguir para a Alemanha, um dos sete países para onde a Tilray vende actualmente. O "campus" de Cantanhede contará com estufas, laboratórios e uma unidade de processamento. A intenção é poder cultivar mais de 100 mil plantas.