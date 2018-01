Houve ainda 16 feridos que foram enviados para outras unidades hospitalares: cinco para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, para o Porto foram três feridos para o hospital São João, dois para o Santo António e um para a Prelada - este com "prognóstico reservado", enquanto para Lisboa foram encaminhados dois para o Santa Maria, dois para o São Francisco Xavier e um menor para o Dona Estefânia.



No local estiveram 36 meios operacionais do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), entre eles seis viaturas médicas de emergência e reanimação, quatro unidades de psicologia, seis ambulâncias de emergência médica e também quatro helicópteros, dois deles da Força Aérea.



Segundo os dados do Ministério da Saúde, mais de 70 elementos do INEM estiveram envolvidos.



O incêndio deflagrou durante um jantar numa associação recreativa de Vila Nova da Rainha. A Lusa não conseguiu ainda apurar junto das autoridades as causas do incêndio.

Dos 38 feridos, nove já tiveram alta hospitalar. Os restantes continuam a ser assistidos em vários hospitais. Treze dos feridos do incêndio estão internados no hospital de Viseu, dois deles em cuidados intensivos, segundo o presidente da administração Centro Hospitalar Tondela -- Viseu, Cílio Correia.