Aumentos de pensões chegam este ano em dois momentos

Até as pensões mais altas serão abrangidas pela actualização de Janeiro, o que não acontecia desde 2009. Para as mais baixas haverá uma nova subida extraordinária em Agosto, mas os critérios são mais complexos.

Apesar do efeito negativo do fim dos duodécimos nas pensões pagas no início do ano, que será compensado mais tarde, Janeiro trará aumentos reais ou nominais para todas as pensões – que são 3,6 milhões – incluindo para as mais altas, o que não acontecia há nove anos. Em Agosto a maioria volta a oferecer um aumento complementar para quem tem pensões mais baixas, tal como aconteceu no ano passado.





O valor da actualização de Janeiro depende da evolução do PIB e da inflação. E como os valores já publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) apontam para um crescimento médio superior a 2% nos últimos dois anos, há mais pensionistas que ganham poder de compra face à inflação registada.





Assim, a legislação determina um aumento de 1,8% para pensões até 857,8 euros (2 IAS). Entre esse valor e os 2573,4 euros (6 IAS) a actualização é de 1,3%. Para pensões com valores superiores antecipa-se um aumento nominal de 1,1%. Conclusões que decorrem da lei em vigor, mas que ainda não foram oficialmente confirmadas pelo Governo: a portaria que procede à actualização de pensões está atrasada.





Critérios mais complexos em Agosto

A actualização de Janeiro já está incluída nas simulações elaboradas pela PwC para o Negócios (páginas 9 e 10), que por reflectirem o rendimento de uma perspectiva mensal (e não anual) não traduzem a actualização prevista para Agosto deste ano.





As simulações são mais complexas neste caso, já que, neste segundo momento, serão tidos em conta três factores: por um lado, a soma do valor de todas as pensões recebidas pelo mesmo titular (já que em muitos casos a mesma pessoa recebe, além de uma pensão de velhice, uma pensão de invalidez). Por outro lado, o facto de pelo menos uma dessa pensão ter ou não sido actualizada entre 2011 e 2015. Finalmente, o valor da actualização de Janeiro.





Assim, este aumento extraordinário, semelhante ao do ano passado, só será atribuído a quem tenha um valor total de pensões inferior a 643,35 euros (1,5 IAS em 2018), nos termos da lei do orçamento do Estado. Mas como os aumentos de Janeiro são desta vez mais generosos, esta norma só terá efeitos práticos até cerca de 555 euros.





Os aumentos serão de seis euros ou de 10 euros face a Dezembro, já que a estes valores será subtraída a actualização de Janeiro.





No caso de quem não tenha visto qualquer das suas pensões actualizada entre 2011 e 2015, o complemento de Agosto perfaz os 10 euros face a Dezembro. Por exemplo: um pensionista com uma única pensão de 400 euros que cumpra o critério receberá 2,8 euros em Agosto, depois de ter recebido 7,2 euros em Janeiro.





Já no caso de quem tenha visto qualquer das suas pensões actualizadas entre 2011 e 2015 – como quem recebe as pensões mais baixas de todas – o montante pago em Agosto perfaz os seis euros face ao que recebia em Dezembro.





Esta última norma discrimina negativamente quem tenha uma pensão social (203,35 euros), pensão rural (de 244 euros) ou o primeiro escalão das pensões mínimas (277,27 euros). O Governo voltou a justificar esta medida, negociada com o PCP, com a intenção de corrigir a política do anterior Executivo, que se limitou a actualizar as pensões mais baixas.