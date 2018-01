O que precisa de saber se se vai reformar

Idade da reforma está nos 66 anos e 4 meses

A idade da reforma sobe todos os anos à medida que aumenta a esperança média de vida. Em 2018 está fixada nos 66 anos e 4 meses, tanto no sector público como no sector privado. Dados recentemente divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) sobre a evolução mais recente da esperança de vida permitem antecipar que no próximo ano, em 2019, a idade de acesso à pensão sem penalizações suba para os 66 anos e 5 meses. Se o ritmo de evolução da esperança média de vida se mantiver, a idade normal deverá chegar aos 67 anos em 2024. Na mesma linha, um estudo divulgado recentemente pela OCDE revela que quem entrou no mercado de trabalho em 2016, com 20 anos de idade, só deverá ter uma reforma completa aos 68 anos de idade.



Reformas antecipadas com corte de 14,5%

Quem se reformar antecipadamente ao longo do ano que agora começa terá um corte à cabeça no valor da sua pensão de 14,5%, quer na Segurança Social quer na CGA. O chamado "factor de sustentabilidade", soma-se a outros cortes que resultam da antecipação da idade da reforma e que são de 0,5% por cada mês que falte para a idade da reforma (6% ao ano). Em casos concretos pode haver bonificações, pelo que se recomenda o pedido de uma simulação.



Antecipação varia no estado e no privado

Depois de alguns avanços e recuos, a Segurança Social decidiu fixar os requisitos de acesso à pensão antecipada (antes da idade normal) nos 60 anos, apesar de também exigir que nessa idade as pessoas tenham, pelo menos, 40 anos de serviço. Na Função Pública, onde a redução de funcionários está dependente do número de aposentações, o Governo não tocou nas regras, mais flexíveis: continuam a poder aposentar-se antecipadamente os funcionários que aos 55 anos de idade tenham pelo menos 30 de serviço.





Longas carreiras com regras mais favoráveis

Vieira da Silva começou por anunciar um a descida generalizada nos cortes que são aplicados às pensões antecipadas mas, para já, a melhoria das condições de aposentação só foi aprovada para quem tem carreiras realmente longas. Os cortes desapareceram para quem, aos 60 anos de idade, tenha uma carreira contributiva de 48 anos ou, em alternativa, tenha começado a trabalhar (e a descontar) antes dos 15 anos. Em entrevista ao Negócios, em Julho, a secretária de Estado da Segurança Social, Cláudia Joaquim, revelou que, nestes casos, a eliminação dos cortes pode melhorar até 35% o valor da pensão. Estima-se que estas alterações, que abrangem tanto a Segurança Social como a CGA, possam beneficiar cerca de 15 mil pessoas.





Acaba o corte nos casos de invalidez

É outra das novidades do diploma que está em vigor desde Outubro: desaparecem os cortes de 7,1% que se aplicavam aos pensionistas de invalidez aos 65 anos, quando a sua pensão se transformava em pensão de velhice.





Novas alterações Sem data marcada

Depois de ter anunciado aos parceiros sociais a intenção de atenuar os cortes de todas as pensões antecipadas, através da eliminação do factor de sustentabilidade, em Abril, o Governo aprovou a legislação para longas carreiras, mas não se comprometeu com uma data para as seguintes fases. Apesar da pressão dos partidos que suportam o Executivo no Parlamento, esta questão acabou por passar ao lado do orçamento do Estado para 2018.





Planos também incluem restrições ao acesso

Dos planos do Governo não constam apenas medidas favoráveis aos pensionistas. O conjunto de medidas apresentado em concertação social também incluía progressivas restrições ao acesso à pensão antecipada. Por um lado, porque o Governo propôs que a idade de acesso à reforma antecipada fosse subindo à medida que aumenta a esperança média de vida (tal como já acontece com a idade normal). Por outro lado, porque a formulação do critério se tornaria mais apertada: não seria apenas necessário que a pessoa tivesse mais de 60 anos de idade e mais de 40 de descontos, mas que completasse esses 40 anos de carreira logo aos 60 anos de idade.





Novo complemento para pensões recentes

Durante as negociações do orçamento do Estado, foi discutido um complemento para as pessoas que se reformaram com cortes muito pronunciados. E na lei do orçamento do Estado para 2018 o complemento solidário para idosos (CSI) foi de facto alargado a quem, cumprindo as condições, tenha menos do que a idade da reforma (actualmente, 66 anos e 4 meses). A versão final limitou esta medida a quem se reformou após 1 de Janeiro de 2014.