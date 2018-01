Pensionistas terão declaração anual disponível a partir de 11 de Janeiro

Carlos Manuel Martins

A Segurança Social vai alterar a forma de fazer chegar a declaração anual de rendimentos aos pensionistas. Para quem não costuma relacionar-se com a Segurança Social via internet, nada muda: continuarão a receber em casa o papel. Já quem nos últimos dois anos acedeu à Segurança Social Directa, deixará de receber o documento em papel, tendo de obter a declaração por via electrónica.



A alteração de procedimentos foi divulgada pelo Instituto de Segurança Social (ISS), através de uma nota que fez chegar às redacções esta segunda-feira, 8 de Janeiro. Segundo especificam os serviços, aqueles "pensionistas que acederam à Segurança Social Directa nos últimos 24 meses, ou seja, desde Dezembro de 2015, apenas receberão a Declaração Anual de Rendimentos através da Segurança Social Directa, deixando esta de ser enviada por via postal".

Estes pensionistas poderão aceder à página electrónica da Segurança Social usando a palavra-passa de que dispõem, com o ISS a garantir que os dados referentes a 2017 já estarão disponíveis de dia 11 de Janeiro em diante.

Já para os reformados que nos últimos dois anos não se relacionaram com a Segurança Social através do seu sítio na internet, nada muda: continuarão a receber na caixa do correio o resumo com o valor das reformas pagas pela Segurança Social.

O ISS diz que este novo procedimento configura uma "melhoria dos serviços", "maior transparência e proximidade aos cidadãos".

Para que serve a declaração?

É este documento - a Declaração Anual de Rendimentos de Pensões – que está na base do preenchimento do IRS dos pensionistas.

À partida, quando for preencher a declaração de IRS de 2017, o valor referente às pensões já estará pré-preenchido, mas convém comparar os valores, para garantir que não houve qualquer erro pelo caminho.

Recorde-se que, tal como já tivemos oportunidade de escrever, o próximo IRS terá de ser obrigatoriamente preenchido na internet, agora que as Finanças decidiram acabar com a possibilidade de entrega das declarações em papel.