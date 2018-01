Pensões pagas sem a portaria que define o seu valor

O Governo já começou a pagar as pensões. Mas a portaria que, nos termos da lei, determina o seu valor ainda não foi publicada.

As pensões começaram a ser pagas com os novos valores esta segunda-feira, dia 8 de Janeiro, a quem recebe o valor por transferência bancária na Segurança Social. Isto apesar de não ter sido publicada a portaria que, nos termos da lei, deve determinar os novos valores das pensões.





"A portaria que fixa a actualização regular das pensões aguarda publicação", explicou fonte oficial do Ministério do Trabalho. "Não obstante, e à semelhança do ano passado, os processamentos das pensões já foram feitos tendo em conta a actualização".





A publicação de uma portaria sobre a "actualização anual das pensões consta de portaria conjunta dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e do trabalho e da solidariedade social".





É relevante o atraso? Levanta a algum problema legal na actualização de pensões? O Governo responde simplesmente que "não".

Jorge Pereira da Silva, constitucionalista e professor de Direito, afirma que poderá existir "uma irregularidade", uma "ilegalidade por omissão", mas desvaloriza os efeitos práticos de uma falta que ainda pode ser superada.





É que, se a portaria tiver efeitos retroactivos a 1 de Janeiro – tal como aconteceu no ano passado – a ilegalidade é "sanada". "A retroactividade, em geral, quando mais favorável aos cidadãos não suscita nenhum problema", esclarece.





As pensões foram pagas com actualização esta segunda-feira, dia 8, aos pensionistas da Segurança Social que recebem por transferência bancária. Por vale postal deverão ser pagas até esta quarta-feira, dia 10. No caso da Caixa Geral de Aposentações, o pagamento está previsto para dia 19 de Janeiro.