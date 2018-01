Inês Lourenço

"As 12 melhores pechinchas de vinho de 2017 que são baratas sem que saibam a tal". Este é o artigo do colunista do Washington Post, Dave McIntyre, sobre os melhores vinhos com preços mais baratos, publicado a 28 de Dezembro. Entre os 12 vinhos mencionados, um é português. Trata-se do Confidencial Reserva 2013.



"Este vinho recorda-me porque é que Portugal é uma das minhas regiões favoritas para encontrar vinhos bons baratos. É tinto elegante, suculento", com sabores de cereja Bing e ameixa, "uma textura como o lado áspero do veludo e elegantes taninos. É um vinho para carnes vermelhas", descreve o colunista.

O preço do vinho ronda os 12 dólares, segundo o colunista. Contudo, no mercado nacional é possível verificar que este vinho estava à venda por 4,50 euros. Mas em relação à colheita de 2013, o vinho referido já não se encontra disponível, só o de 2014 e adiante.

O colunista realça que "em 2017, recomendou mais de 250 vinhos" na coluna em que escreve. "Desses, rotulei mais de 100 como ‘grandes valores’", sendo que "a designação de Grande Valor é subjectiva – no fim de contas, recomendo apenas vinhos que acredito que valham o que custam", explica Dave McIntyre.

Entre os vinhos que o autor recomenda, a maior fatia provém de França (41), seguindo-se os EUA (15). Itália completa o top 3, com 13 vinhos. Espanha vem a seguir, com nove, e Portugal surge em quinto com seis recomendações.