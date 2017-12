Audi prepara ultrapassagem à BMW e à Mercedes

Bruno Simão

Dieselgate resolvido este ano Quando o escândalo da fraude das emissões poluentes foi revelado em Setembro de 2015, a Audi contava com um total de 35 mil viaturas afectadas em Portugal. Iniciado o processo de reparação do software fraudulento, a Audi espera fechar ainda este ano o processo de reparação do software que manipula as emissões poluentes. "A nossa expectativa é ter este processo concluído até ao final do ano", diz o director-geral da Audi em Portugal, Alberto Godinho. Todavia, o responsável aponta que a percentagem de intervenções pode não chegar aos 100% porque existem clientes que a marca não consegue contactar, o que acontece nos casos dos carros já terem mudado de mãos. A intervenção "é rápida" e demora no máximo "duas horas", explica, com os concessionários a disponibilizarem um automóvel de substituição, se o cliente assim o pretender.

Audi quer ultrapassar as suas rivais directas no mercado português. A marca "premium" do grupo Volkswagen garante que está a trabalhar para ultrapassar a BMW e a Mercedes no médio prazo.A ambição da marca alemã é assumida pelo novo director-geral da Audi em Portugal, Alberto Godinho, em entrevista ao Negócios. "Para nós é claro: temos a ambição de recuperarmos o atraso que temos hoje face aos nossos principais concorrentes no espaço de três a cinco anos. Essa é a nossa ambição", declara Alberto Godinho.A marca dos quatro anéis espera "acabar o ano com um crescimento de cerca de 3%". Olhando para trás, a Audi, representada em Portugal pela SIVA (Sociedade de Importação de Veículos Automóveis), fechou o ano de 2016 com um crescimento de 0,5% nas vendas para 9.503 unidades, com uma quota de 4,58 % do mercado de ligeiros de passageiros.Mas o gestor destaca que as vendas vão crescer a dois dígitos no canal da rede de concessionários, que inclui os da própria SIVA e os de outras empresas. "O importante para nós é que estamos com um crescimento superior no canal estratégico da rede total de concessionários e iremos acabar o ano na casa dos 10%."A Audi quer crescer sustentada em duas vertentes. Primeiro, a continuação das acções comerciais com incentivos à compra, depois, a implementação da estratégia da Audi para o futuro. "A nossa estratégia futura assenta fundamentalmente em três pilares essenciais: electrificação, conectividade e condução autónoma", adianta o responsável nacional da marca dos quatro anéis."Um cliente que vá de férias para o Alentejo e quer mais potência durante 15 dias. Agora pode simplesmente fazê-lo através de uma actualização de software no computador do próprio carro", explica.No campo da mobilidade eléctrica, a Audi vai lançar o seu primeiro veículo 100% eléctrico no final de 2018, o Electron. Até 2025, um terço das vendas da marca deve ser veículos eléctricos, estando previsto o lançamento de 20 modelos eléctricos e híbridos "plug-in".Outra das apostas estratégicas foi o lançamento da Audi Sport como "uma marca autónoma, procurando vincar a vertente desportiva e de competição da marca".O novo modelo da Autoeuropa chegou recentemente aos stands portugueses e o SUV T-Roc vai concorrer directamente com o Audi Q2. Apesar de pertencer também ao grupo Volkswagen, Alberto Godinho trata o T-Roc como um inimigo. "Enquanto SIVA e português fico satisfeito por o modelo ser fabricado em Portugal, até pelo impacto que tem na economia. Enquanto Audi, vejo o T-Roc como mais um concorrente. Desejo toda a felicidade ao T-Roc, desde que o Q2 continue a atingir os seus objectivos. Apesar de ser um primo, obviamente é um concorrente igual aos outros", afirma.Entre os vários modelos relançados em 2017, Alberto Godinho destaca o topo de gama A8. "Foi um lançamento extraordinariamente importante para nós, não pelo volume de vendas, mas porque é verdadeiramente um embaixador da marca." O novo A8 é o primeiro veículo de produção "a poder vir equipado para trabalhar com o nível três de condução autónoma", isto é, o carro desloca-se sozinho até aos 60 quilómetros por hora. Mas vai ser preciso esperar para viajar desta forma no A8 porque ainda não existe legislação nesse sentido.As vendas em Portugal subiram mais de 8% nos primeiros 11 meses de 2017. Parte deste crescimento tem acontecido à boleia do aumento do turismo em Portugal, que registou este ano um novo recorde.Com a chegada de mais turistas, o negócio das empresas de aluguer de carros tem crescido, levando-as a comprarem mais automóveis. Apesar de muitas marcas apostarem forte neste canal de vendas, a Audi tem optado por ficar ao largo. "Estamos presentes neste canal, mas não é um canal estratégico para nós", afirma o director-geral da Audi, Alberto Godinho.O "rent-a-car" pesa 25% nas vendas totais do mercado, face aos 3% nas vendas da marca alemã. Quando as empresas de aluguer de carros compram automóveis, os contratos têm clausulas "buy-back" que estipulam o preço pelo qual as marcas compram de volta estes carros ao fim de um ano. "Cerca de 95% das vendas feitas em ‘rent-a-car’ têm estas cláusulas, o que cria uma enorme pressão sobre a competitividade das margens geradas", destaca o responsável."Na maior parte dos casos, nós vamos retomar o carro um ano depois, e basta um pequeno erro na definição do valor [de recompra] para que depois o negócio tenha uma rentabilidade muito baixa ou até mesmo negativa", explica. O responsável aponta que tanto as gestoras de frotas, que vendem para empresas, como as companhias de "rent-a-car" "têm um poder negocial grande no mercado".A Audi diz que "não quer nem pode diminuir o poder" das gestoras de frota e das companhias de "rent-a-car". "O mercado é o mercado", resume. "Um dos nossos grandes desafios para 2018 é melhorar o nosso desempenho no segmento das empresas, e isso passa por adequarmos a nossa oferta", remata Alberto Godinho.