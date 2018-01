Autoeuropa: Negociações laborais vão ser retomadas na terça-feira

Bruno Simão

A comissão de trabalhadores e a administração da Autoeuropa voltam à mesa de negociações na terça-feira, 9 de Janeiro. O objectivo deste encontro é tentar chegar a um acordo laboral sobre a remuneração do trabalho aos fins-de-semana e respectivas folgas.As negociações deveriam arrancar na sexta-feira mas foram adiadas para que todos os membros possam estar presentes no encontro, disse ao Negócios o coordenador da CT Fernando Gonçalves esta quinta-feira, 4 de Janeiro.O responsável não quis avançar com uma estimativa sobre quanto tempo é que poderá demorar até ser alcançado um novo acordo laboral.Fernando Gonçalves garantiu que a comissão de trabalhadores não se sente pressionada para chegar a acordo rapidamente perante os dois dias de greve na fábrica da Volkswagem no início de Fevereiro que foram aprovados pelos trabalhadores em plenários realizados durante o mês de Dezembro.Recorde-se que os trabalhadores da Autoeuropa já chumbaram em referendo dois pré-acordos laborais alcançados entre a administração e a comissão de trabalhadores, o primeiro em Julho e o segundo em Novembro.Perante o impasse nas negociações, a administração da Autoeuropa decidiu avançar para os novos horários mesmo sem um acordo laboral fechado com a comissão de trabalhadores.Assim, os horários de fim-de-semana vão arrancar até ao final deste mês em Palmela. A fábrica portuguesa da Volkswagen quer acelerar a produção do novo modelo, o SUV T-Roc, logo no início do ano para conseguir atingir a meta de 240 mil automóveis produzidos até ao final de 2018.(Notícia actualizada às 13:23)