Car2go: "Um carro partilhado substitui sete a dez"

A plataforma de "car-sharing" da Mercedes já está em 26 cidades na América, Europa e China. Com o telefone, o cliente pode alugar um dos 14 mil carros da frota e paga por minuto. São já três milhões de utilizadores pelo mundo.





A Car2go não está em Portugal. Lisboa faria sentido?

É uma cidade muito atractiva. Estamos abertos para falar com uma cidade como Lisboa. Há pré-requisitos que são necessários. É preciso preenchê-los para que também seja interessante para nós. Um deles é a situação dos parques para residentes, porque o sistema permite colocar o carro onde o cliente quiser.





Mas há planos?

Não posso dar uma data concreta. Até resolver o último problema, não podemos começar.





Que passos vão ser dados?

Temos que definir qual a área [de intervenção]. Se Lisboa ou outra cidade nos pede para ser demasiado grande no início, então a concentração dos carros não é suficientemente densa e não somos relevantes para o cliente. Depois, temos de perceber quão bons são os comportamentos e padrões de mobilidade, combinando o que oferecemos e o transporte público.





Já têm concorrência, da DriveNow, por exemplo...

É bom. Estão a ajudar-nos a convencer as pessoas em Lisboa de que, pelo menos, não precisam de segundo carro.





Que relevância dá às plataformas como Uber e Cabify?

A maioria das pessoas gosta de conduzir. Somos uma alternativa para a mobilidade individual. Se tiver um carro em frente da porta, usará um Car2go.





Logo, menos carros privados na cidade…

Se toda a gente se livrar do segundo carro, pode imaginar quantos lugares de estacionamento adicionais teríamos numa cidade como Lisboa. Quanto mais cedo as pessoas perceberem que somos relevantes, mais ficam convencidas de que podem livrar-se dos seus carros. Com um carro partilhado, podemos substituir sete a dez.