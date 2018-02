General Motors investe 2,8 mil milhões de euros na Coreia do Sul

A General Motors (GM), uma multinacional de produção automóvel com base nos EUA, oferece um investimento de 2,8 mil milhões de dólares nos próximos 10 anos para salvar a sua unidade em dificuldade na Coreia do Sul.





A medida faz parte de um plano de restruturação da companhia, um investimento necessário para a produção de novos modelos de automóvel, para pesquisa e desenvolvimento, assim como para renovar estruturas dos negócios da empresa.

O ministro do Comércio da Coreia do Sul, Paik Un-gyu, disse esta quarta-feira que o governo pediu uma auditoria na administração da General Motors no país depois da companhia decidir fechar uma fábrica numa cidade a sudoeste de Seul, na Coreia do Sul.

Isto porque, "existe uma taxa de lucros

elevada em relação aos custos das matérias-primas, os pagamentos de juros sobre os empréstimos e o apoio financeiro injusto feito à sede da GM", disse Paik, o ministro do comércio da Coreia do Sul.





Segundo outra fonte do governo Sul-coreano, a proposta da General Motors era necessária para determinar se o plano de investimento era suficiente para resgatar a unidade, que emprega directamente cerca de 16 mil trabalhadores.