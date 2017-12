Inspecções de automóveis aumentam 1,23% em 2018

A partir de 1 de Janeiro de 2018 as tarifas das inspecções técnicas vão variar entre 25,27 euros (no caso de veículos ligeiros) e os 37,82 euros (veículos pesados).

As tarifas da inspecção de automóveis vão aumentar, em média, 1,23% a partir do próximo ano. Os novos preços aprovados pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) foram publicados em Diário da República esta quinta-feira, 28 de Dezembro.





Desde 1 de Janeiro de 2015 que as tarifas são actualizadas anualmente de acordo com a taxa de inflação medida pelo índice de preços no consumidor total (sem habitação). E tendo em conta que a última publicação do Instituto Nacional de Estatística (INE) referente a Novembro de 2017 fixou a taxa de variação média anual em 1,23%, este será o aumento implementado já a partir do dia 1 de Janeiro de 2018.





Em 2018 as tarifas das inspecções técnicas vão variar entre 25,27 euros (no caso de veículos ligeiros) e os 37,82 euros (para veículos pesados). A estes valores acresce o IVA.