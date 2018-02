São só 25 os novos D-Type que chegarão ao mercado. A Jaguar vai recuperar este clássico carro de corridas.Desde 1956 que não se construía este carro. A tarefa de produzi-los “cuidadosamente à mão”, diz a marca, será feita na fábrica de Warwicshire dedicada a automóveis clássicos. Serão utilizadas as especificações da década de 1950.O D-Type celebrizou-se por vencer, por três anos consecutivos, o torneio Le Mans, entre 1955 e 1957. O protótipo desta recuperação foi apresentado esta quarta-feira, 7 de Fevereiro, no Salão Rétromobile de Paris.A Jaguar não revelou preços mas a imprensa internacional é unânime quanto ao custo deste luxo com quatro rodas: mais de um milhão de euros.