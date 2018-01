Mercedes ainda não começou a reparar veículos com problemas no airbag

A Mercedes-Benz ainda não começou a chamar os clientes em Portugal com automóveis afectados por problemas no airbag.

A marca alemã avança que a intervenção não tem custos para o cliente e que quando tiver a operação preparada chama os clientes através de carta.





"[As intervenções] ainda não começaram a ser efectuadas, mas assim que houver novidades os clientes vão ser chamados através de uma carta enviada directamente pela Mercedes-Benz", disse o responsável pelo pós-venda da marca em Portugal, Gustavo Arroz, esta segunda-feira, 8 de Janeiro.





Questionado sobre qual o número total de automóveis que vão ser chamados, o responsável disse ainda não ter um número exacto.

Entre os modelos identificados encontram-se os "classe A, classe B, GLA. São uma quantidade considerável de viaturas, mas não tenho um número preciso", afirmou Gustavo Arroz.





"Há umas questões relacionadas com a ligação à terra do airbag. As operações são feitas sem custos para o cliente", garantiu Gustavo Arroz.

A marca deu conta deste problema em Outubro garantindo que a segurança dos passageiros não está em risco.





Em todo o mundo, esta chamada à oficina afecta os modelos Classes A, B, C, E e ainda CLA, GLA e GLC, sendo abrangidas viaturas vendidas entre Novembro de 2011 e Julho de 2017, avançou a Reuters em Outubro. Só na Europa e nos Estados Unidos deverão ser chamados um milhão de veículos às oficinas.