PSA lança plataforma em Portugal em 2018

O grupo que detém as marcas Peugeot, Citroën e Opel prepara-se para entrar no mercado do carsharing.

O grupo automóvel PSA – dono das marcas Peugeot, Citroën e Opel – está a preparar o lançamento de uma plataforma de partilha de carros em Portugal.

"Fizemos a análise do mercado português e estamos prontos para lançar em Portugal, em 2018, um projecto do grupo PSA de partilha de veículos", confirmou fonte oficial ao Negócios.





O grupo de origem francesa quer afirmar-se, não só como construtor automóvel, mas também como "fornecedor de serviços de mobilidade".

A vinda para Portugal será feita no âmbito da expansão da marca Free2Move, lançada em Setembro de 2016, onde o grupo reúne os seus produtos de mobilidade. Na Europa, já está em sete países e conta com mais de 450 mil clientes, concretiza a mesma fonte.





Já em Outubro de 2017, a Free2Move escolheu Seattle para um regresso aos Estados Unidos. Nesta cidade, a plataforma permite "comparar a localização, características e o custo dos vários meios de transporte disponíveis", incluindo a oferta dos principais concorrentes.





O esforço do grupo liderado por Carlos Tavares na mobilidade partilhada fez-se também sentir com a entrada, em 2016, no capital da TravelCar, uma start-up que "oferece novas soluções de estacionamento e aluguer de viaturas". Uma das suas propostas é disponibilizar estacionamento gratuito aos proprietários que disponibilizem os seus carros para aluguer. Se for alugado, o proprietário recebe um adicional. É garantido seguro contra todos os riscos.





O grupo PSA lançou ainda em Madrid, no final de 2016, um serviço de "car-sharing" apenas com veículos eléctricos, chamado Emov. Com 600 carros Citroën C-Zero, conta já com 160 mil utilizadores.