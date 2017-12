Quatro recados da Audi ao Governo

Portagens

Os automóveis ligeiros com a altura máxima ao solo acima de 1,10 metros pagam mais nas portagens, como Classe 2. A Associação Automóvel de Portugal (ACAP), as concessionárias de auto-estradas e o Governo têm vindo a discutir alterações a estas regras, para que estes ligeiros sejam considerados Classe 1. "A Audi tem a mesma posição que toda a indústria automóvel. A ACAP tem vindo a negociar com o Governo e acredito que as negociações irão chegar a bom porto. Como consumidor, tenho muita dificuldade em perceber porque é que pago mais de portagem tendo um carro com 1,12 metros de altura, do que uma pessoa com um carro de 1,10 metros. Espero que se chegue a uma solução, é o que faz sentido", diz Alberto Godinho.





Impostos

A Audi aponta que a elevada carga fiscal no sector automóvel impede a renovação do parque automóvel nacional, aumentando assim a idade dos carros em circulação nas estradas. "Portugal é um dos países da Europa que tem maior carga fiscal associada ao automóvel, e não é seguramente um dos países da Europa com maior nível de rendimento. Portanto, mentiria se dissesse que não gostaria que a carga fiscal fosse mais baixa", começa por dizer Alberto Godinho. "Agora, naturalmente o facto de a carga fiscal ser muito elevada, acaba por ter impacto na média de idade do parque circulante. Isto tem impacto na segurança rodoviária, mas também em termos de emissões poluentes". No ano 2000, a média de idade dos carros rondava os sete anos; em 2016, essa idade rondava os 12 anos.





Incentivos ao abate e carro eléctrico

Com o parque automóvel a envelhecer, a Audi defende que o Estado deveria voltar a lançar um programa de incentivo ao abate. "A ACAP já apresentou estudos que apontam que o Estado acaba por ficar a ganhar em termos fiscais com um incentivo. Existem carros com alguma idade e valor comercial baixo. Se não for através de uma acção da marca ou um incentivo fiscal, dificilmente muitas pessoas farão a troca do modelo", afirma Alberto Godinho. Ao mesmo tempo, defende mais incentivos para a mobilidade eléctrica. "Podiam ser mais criativos e ter mais alguns incentivos no sentido de fazer crescer o mercado dos carros eléctricos."





Importação

Em relação à importação de automóveis usados, o director-geral da Audi percebe que "haja uma redução da carga fiscal num carro que já pagou impostos noutro país". Mas defende uma revisão dos escalões fiscais da importação. "Os escalões deveriam ser revistos de forma a evitar a importação de muitos carros com uma certa idade porque isso impacta na idade média do parque automóvel, na segurança e em termos ambientais."