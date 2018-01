Tesla tem melhor trimestre de vendas agregadas de Model S e X

No quarto trimestre de 2017, a fabricante norte-americana de carros eléctricos Tesla vendeu 29.870 veículos, dos quais 15.200 Model S, 13.120 Model X e 1.550 Model 3, anunciou em comunicado a empresa liderada por Elon Musk.

Este foi, assim, "o nosso melhor trimestre de sempre nas entregas agregadas do Model S e do Model X, que representaram um aumento de 27% face ao quarto trimestre de 2016 e um crescimento de 9% face ao terceiro trimestre de 2017", sublinha a fabricante sediada em Palo Alto, na Califórnia.





Além das vendas do quarto trimestre, cerca de 2.520 Model S e X e 860 Model 3 estavam a caminho de clientes no final de Dezembro, acrescenta a Tesla. Estes veículos serão contabilizados como entregas no primeiro trimestre de 2018.

O fabrico no último trimestre de 2017 ascendeu a 24.565 veículos, dos quais 2.425 Model 3. "Conforme já tínhamos indicado, reduzimos ligeiramente o fabrico de Model S e X no quarto trimestre devido à realocação de alguns dos nossos trabalhadores da área da produção para o fabrico de Model 3, o que também fez com que os inventários diminuíssem", refere o comunicado.

A Tesla diz ainda que, no trimestre em análise, alcançou progressos no que diz respeito ao estrangulamento no fabrico do Model 3, com a taxa de produção a "aumentar significativamente" em finais de Dezembro.

"Nos últimos sete dias úteis de trabalho do quarto trimestre produzimos 793 Model 3, e nos últimos dias alcançámos uma taxa de produção – em cada uma das nossas linhas de produção – que supera os 1.000 Model 3 por semana".

Consequentemente, acrescenta a empresa, "desde 9 de Dezembro, fabricámos o mesmo número de Model 3 que tínhamos produzido nos mais de quatro meses de produção decorridos até essa data". "Foi por essa razão que não conseguimos entregar muitos Model 3 na época natalícia", realça a Tesla, acrescentando que, neste momento, as vendas deste modelo a clientes não funcionários da empresa "estão a acelerar rapidamente, estando nós convictos de que os clientes irão adorá-los".

No entanto, os 2.425 Model 3 fabricados entre Outubro e Dezembro ficam aquém do esperado. Em finais do mês passado, a Tesla caiu em bolsa pressionada pelo facto de a corretora KeyBanc ter revisto em baixa as estimativas para as vendas do Model 3, de 15.000 para 5.000 unidades, no quarto trimestre. Os números agora apresentados ficam abaixo dessas estimativas.

A empresa liderada por Elon Musk tem recebido bastantes novas encomendas do seu camião eléctrico apresentado em Novembro – e que se chama Semi. Em meados do mês passado, a fabricante norte-americana recebeu 100 encomendas do Semi por parte da PepsiCo e mais 125 por parte da UPS.

A Tesla encerrou a sessão desta quarta-feira a ceder 1,02% para 317,25 dólares.





(notícia actualizada às 00:32 de 4 de Janeiro)