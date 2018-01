Toyota apresenta veículo autónomo para deslocações e entregas

A fabricante automóvel japonesa apresentou na segunda-feira em Las Vegas um carro com o conceito de condução autónoma para serviços como o ride-hailing e as entregas de encomendas.

A Toyota apresentou na segunda-feira, 8 de Janeiro, na feira tecnológica Consumer Electronics Show (CES) – que decorre em Las Vegas –, um veículo de condução autónoma que será fabricado à medida das empresas, de modo a ser usado em actividades como o ride-hailing e a entrega de encomendas.

Com este conceito, a Toyota Motor Corp está a mostrar que as fabricantes automóveis já não se limitam, pura e simplesmente, a produzir veículos, estando também a providenciar serviços que estes podem prestar, sublinha a Reuters.

A Toyota anunciou, citada pela agência noticiosa britânica, que pretende começar a testar este veículo-conceito, de nome e-Palette, em várias regiões, nomeadamente nos Estados Unidos. E isto já a partir de inícios de 2020.

O e-Palette será fornecido em três tamanhos diferentes: um veículo da dimensão de um autocarro, outro do tamanho de um mini-autocarro e outro mais pequeno destinado a fazer entregas e preparado para circular nos passeios.

Em Las Vegas, a Toyota anunciou ainda que irá trabalhar com empresas como a Amazon.com, a Pizza Hut, a Mazda Motor Corp. e a Uber Technologies, bem como com a companhia chinesa de ‘ride-hailing’ Didi Chuxinh Technology.

Qual a diferença entre carpooling, ride-sharing e ride-hailing?

Por vezes surgem grandes dúvidas quanto ao significado de carpooling, ride-sharing e ride-hailing. A BlaBlaCar explica: ride-sharing é partilhar um carro em trajectos de longa distância, em viagens esporádicas, ao passo que no carpooling o veículo é usado mais para percursos curtos e rotineiros, como ir com amigos ou conhecidos que frequentam a mesma escola ou que trabalhem no mesmo lugar.





Por seu lado, o ride-hailing é mais um serviço, como um táxi. Ou seja, ocorre quando solicitamos um serviço e um condutor passa por nós e leva-nos do ponto A ao ponto B – mas sem que esse condutor fosse necessariamente para esse destino se não tivéssemos pedido o serviço.



"A principal diferença é que o ride-hailing é um serviço com fins lucrativos, para se obter um benefício económico, ao passo que no ride-sharing e no carpooling apenas se está a partilhar gastos de viagem entre os passageiros e o condutor", salienta a BlaBlaCar.