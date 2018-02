Venda de carros cai em Portugal em mês de forte subida na Europa

No primeiro mês do ano, a venda de carros na União Europeia subiu mais de 7%, beneficiando de efeitos de calendário. Contudo, em Portugal a venda de automóveis novos diminuiu quase 3% face ao mesmo período de 2017.

No primeiro mês de 2018, a venda de carros acelerou mais de 7% na União Europeia face ao mesmo período de 2017. Os dados da Associação Europeia de Construtores Automóveis (ACEA na sigla em inglês) indicam que no mês passado foram registados 1.253,877 automóveis novos de passageiros, mais 7,1% que em igual período do ano anterior, "beneficiando do efeito positivo do calendário".





As maiores subidas foram registadas pela Roménia (66,4%), Eslováquia (48,8%), Hungria (38,5%), Grécia (37,5%), Bulgária (36,8%) e Croácia (32,7%).





Apesar desta subida na Europa a 28, Portugal não acompanhou a tendência e registou uma descida ligeira na venda de carros novos. Em Janeiro, em solo nacional houve 14.603 registos de novos veículos de passageiros, ou seja menos 2,8% que em Janeiro do ano passado, de acordo com os números da ACEA.