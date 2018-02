Volkswagen pode enfrentar nova investigação nos EUA

Bloomberg

Depois do acordo no valor de 14,7 mil milhões de dólares na sequência do escândalo das emissões de gases poluentes nos Estados Unidos, a Volkswagen pode ir ser novamente escrutinada. O Congresso norte-americano deverá investigar novas suspeitas de que a empresa alemã vendeu automóveis a diesel para o estrangeiro com software falsificado, avança a Bloomberg.



Darrell Issa, da Câmara dos Representantes dos EUA, disse à agência de informação que uma nova investigação "é quase inevitável". "Há um sentimento crescente de que os executivos têm de ser responsabilizados", numa altura em que as autoridades estão a tentar perceber se os executivos de topo da marca estavam cientes do que se passou. Darrell Issa acrescentou que o acordo alcançado entre a Volkswagen e as autoridades norte-americanas em 2016 não reflectia o âmbito da actual "da conspiração global que entendemos agora".



Os líderes da Volkswagen e da Porsche poderão ser chamados a prestar contas já no próximo mês de Abril e se não o fizerem de forma voluntária podem ser intimados para o fazer.



Apesar do acordo alcançado há mais de um ano, a Volkswagen continua a ter processos pendentes em tribunal, tanto nos EUA como na Alemanha, interpostos por investidores devido ao impacto que o software fraudulento relacionado com as emissões de gases teve nas acções.



Jeannine Ginivan, porta-voz da Volkswagen para América, em comunicado, apontou que "desde Setembro de 2015 que a Volkswagen deu passos significativos para fazer as coisas de forma correcta para os nossos clientes do diesel nos EUA e que possa ajudar a recuperar a confiança do público americano". "A Volkswagen está actualmente no meio da maior transformação na nossa história, à medida que trabalhamos para nos tornarmos um líder mundial na mobilidade sustentável e construímos uma cultura empresarial mais forte e transparente".



Uma nova investigação do Congresso à Volkswagen iriam complicar os esforços da construtora automóvel para deixar para trás um dos maiores escândalos na indústria automóvel dos últimos anos.