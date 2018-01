Volkswagen quer apurar quem autorizou uso de macacos para testar gases tóxicos

O conselho de supervisão da Volkswagen (VW) ordenou a abertura imediata de um inquérito para saber quem encomendou os testes de exposição de macacos aos gases poluentes do gasóleo, avançou a Reuters. Isto numa altura em que também o governo alemão já se pronunciou sobre este assunto, dizendo que este tipo de estudos é injustificável.





Segundo o The New York Times, que cita pormenores de um processo judicial intentado contra a VW nos EUA, em 2014 – alguns meses antes de estoirar o escândalo Dieselgate – a fabricante automóvel alemã envidou esforços no sentido de provar que as emissões dos seus novos modelos eram mais limpas do que nunca e não causavam cancro.

Para tal, terá encomendado um estudo à organização European Research Group on Environment and Health in the Transport Sector (EUGT – grupos de estudos europeu sobre ambiente e saúde no sector dos transportes), visando defender as qualidades do diesel depois de ter sido dito que os gases de escape desse combustível eram carcinogénicos, contou o jornal norte-americano.

"Farei tudo o que estiver ao meu alcance para garantir que este assunto é investigado em detalhe", afirmou, citado pela Reuters, o presidente do conselho de supervisão da VW, Hans Dieter Poetsch.

Mas o assunto pode ter contornos ainda mais graves: diz o The Guardian que a Volkswagen está sob fogo cerrado por parte de políticos e ambientalistas também devido ao facto de se ter avançado que os testes, além de macacos, também recorreram a seres humanos.

A chanceler alemã, Angela Merkel, disse que é urgente a VW revelar a verdadeira dimensão destas experiências levadas a cabo pela EUGT – organismo que é financiado pela Volkswagen, Daimler e BMW.





A Volkswagen, Daimler e BMW denunciaram no passado sábado este estudo – que é o mais recente choque nesta indústria após o escândalo das emissões poluentes da VW, recorda a Reuters.