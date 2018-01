A história: Dos "bons olhos" do Governo até ao "não há decisão"

30.03.2017

O investimento e os bons olhos do Governo

O Diário de Notícias escreve que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e outras instituições da área social poderão entrar na Caixa Económica Montepio Geral. A tutela, pelo ministro Vieira da Silva, assume que vê "com bons olhos" o investimento. A Santa Casa já tinha mostrado vontade de entrar no sector financeiro, inclusive com o Montepio como parceiro. À Sábado, no final de 2016, o então provedor, Pedro Santana Lopes, queria constituir um consórcio para impedir a venda do Novo Banco a estrangeiros.



31.03.2017

O Provedor aceita estudar o dossiê

"Se o Governo manifesta essa intenção, a Santa Casa tem, naturalmente, a obrigação de estudar o dossiê". Esta é a resposta de Pedro Santana Lopes, em declarações ao Negócios, à notícia do DN. Uns dias depois, o provedor afirma que a Misericórdia "não entra em aventuras". "O que estamos a fazer é estudar uma possibilidade que nos foi colocada" é o que vai dizendo o ex-primeiro-ministro.



17.05.2017

Vieira da Silva vai ao Parlamento

Convocado pelo BE e pelo CDS, José Vieira da Silva é chamado ao Parlamento. Recusa que o Governo tenha dado ordens à Misericórdia para entrar na caixa económica do Montepio. Garantiu que haveria uma supervisão reforçada sobre o grupo mutualista, mas não deu prazo. Pediu aos "responsáveis ou agentes com responsabilidade pública" para, em nome da história, tratarem a associação com um "carinho especial".



03.06.2017

A pressão do BdP, a luz verde do Governo

O Banco de Portugal é apontado, pelo jornal Expresso, como estando a pressionar a Santa Casa para concretizar o investimento na caixa económica comandada por José Félix Morgado. A Misericórdia empurra para o final de Junho qualquer decisão sobre o Montepio. Um dia depois, o comentador Marques Mendes dá conta que "é muito provável" que o investimento aconteça. Há consultores a estudar o dossiê. A 6 de Junho, Santana Lopes dá uma entrevista à SIC em que assegura que, havendo "risco indevido", não há investimento no Montepio. Personalidades da economia social, como Manuel Lemos, da União das Misericórdias Portuguesas, mostram-se favoráveis a maior coordenação entre entidades do sector social, mas são poucas os agentes de fora do ramo que elogiam a transacção. António Costa vai ao Parlamento e argumenta que há interesse de várias entidades no investimento. O primeiro-ministro admite que o Governo nada tem a opor à entrada da Santa Casa no Montepio, enquadrando-a no quadro da diversificação e estabilização do sector financeiro.



30.06.2017

O entendimento e a capitalização

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa assina um memorando de entendimento com a mutualista do Montepio que contempla a participação da primeira no capital da caixa económica. Aí, convidam outras entidades da economia social ao negócio. O entendimento, que é assumido por Edmundo Martinho no lado da Santa Casa, pode estender-se a outras áreas, como a da saúde. "Ninguém me leva para onde eu não quero ir", dissera Santana à Renascença e ao Público dias antes, onde adiantou que a constituição de um banco social, como pretendia, obrigaria a pelo menos um ano de negociações. Esse tempo foi dado pela associação mutualista. Por determinação do Banco de Portugal - que pela voz de Elisa Ferreira admitiu que faltava estabilizar o Montepio -, a entidade presidida por Tomás Correia injecta 250 milhões de euros na caixa económica. O Haitong é quem avalia a caixa a pedido da Santa Casa.



14.09.2017

Mutualista faz OPA à Caixa e transforma-a

Começa o caminho para transformar a caixa económica numa sociedade anónima, que abre portas a novos investidores. A casa-mãe faz uma oferta pública de aquisição sobre o fundo de participação. Dá-se, depois, a conversão das unidades do fundo em acções. A associação liderada por Tomás Correia compra todas as acções que não estão nas suas mãos. A conversão em sociedade anónima tem lugar em Setembro. A mútua retira a caixa de bolsa. A negociação do preço da caixa deixa de depender do valor de mercado, sem supervisão da CMVM.



09.10.2017

Marcelo encontra-se com Santana Lopes

Santana Lopes encontra-se com o Presidente da República. "Sistema financeiro" é o tema - Marcelo Rebelo de Sousa envolveu-se em vários assuntos de banca em 2016, como a CGD. Dias depois, o provedor da Santa Casa assume que vai candidatar-se a líder do PSD, defrontando Rui Rio. Edmundo Martinho é convidado por Vieira da Silva para o suceder.



05.12.2017

O negócio passa a ter números

O novo provedor da Santa Casa, Edmundo Martinho, dá uma entrevista ao Expresso em que refere que "no limite, a participação pode andar num intervalo entre os 150 e os 200 milhões". Terá até 10% do capital, concretiza ao Público, e disporá de poderes para nomear gestores executivos. O membro do conselho consultivo da Misericórdia, e ex-candidato de oposição a Tomás Correia, Bagão Félix assume-se como voz contrária: "Viola todos os princípios" da Santa Casa.

20.12.2017

O travão do Governo e da Presidência

Tema no debate quinzenal, António Costa retira pressão sobre o Montepio: "A auditoria continua, não está concluída e continua a não estar tomada qualquer decisão". Segue-se Marcelo: "Há problemas que podem merecer eventualmente a intervenção do Presidente, se existirem. Não existindo, o Presidente não tem de intervir sobre uma realidade que não existe. Não existe enquanto decisão". Dois dias depois, Santana escreve um texto de opinião em que defende ter sido sempre prudente e fala de Marcelo no artigo intitulado "decidir ou não decidir".



08.01.2018

O jogo dA paternidade antes das eleições

Com a aproximação das eleições para líder do PSD, veio a lume o tema da paternidade da ideia do Montepio. Vieira da Silva diz que "a ideia de que a Santa Casa podia ter um papel [no sector financeiro] é uma ideia avançada pelo dr. Santana Lopes", mas que foi o Governo que mencionou o Montepio. Rui Rio exige uma explicação, "tintim por tintim", da disponibilidade demonstrada por Santana.